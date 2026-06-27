دیدار مسئولان ارشد گیلان با خانواده شهید خوش‌ سیرت در آستانه اشرفیه

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس استاندار گیلان، رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور، فرمانده سپاه قدس این استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی عصر شنبه با حضور در منزل سردار شهید مهدی خوشسیرت در روستای چورکوچان از توابع شهرستان آستانه اشرفیه، با بازماندگان این شهید والامقام دیدار کردند.
در این دیدار که با استقبال خانواده شهید و اهالی منطقه همراه بود، مسئولان بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره رزمندگان اسلام تأکید کردند.
استاندار گیلان در این دیدار با گرامیداشت مقام شامخ شهید خوشسیرت، او را الگویی بینظیر از ایمان، شجاعت و استقامت دانست و گفت: این شهید بزرگوار با مجاهدت در جهاد اصغر و جهاد اکبر، مسیر عزت و سربلندی ایران اسلامی را هموار کرد و امروز وظیفه ما تداوم راه او با خدمترسانی خالصانه به مردم است.
فرمانده سپاه قدس گیلان نیز با اشاره به سابقه درخشان این شهید در عملیاتهای غرورآفرین، اظهار داشت: سردار خوشسیرت همواره پیشگام میادین نبرد بود و شهادت او در اوج رزم، نشان از عشق بیپایانش به معبود داشت. دیدار با خانواده چنین اسطورههایی، مایه افتخار و تجدید پیمان با آرمانهای انقلاب است.
گفتنی است؛ سردار شهید مهدی خوشسیرت، متولد ۱۹ شهریور ۱۳۳۹، از فرماندهان تأثیرگذار لشکر ۱۶ قدس گیلان بود که در ۱۶ عملیات مهم دفاع مقدس از جمله طریقالقدس، فتحالمبین، بیتالمقدس، والفجر ۸، کربلای ۵ و نصر ۴ حضوری محوری داشت. وی که ۱۳ بار در جبههها جانباز شده بود، سرانجام در ششم تیرماه ۱۳۶۶ و در جریان عملیات نصر ۴ در منطقه ماووت عراق به فیض شهادت نایل آمد.
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