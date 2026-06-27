به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مدنی، عصر شنبه در مراسم سی‌ونهمین سالگرد شهادت سردار شهید مهدی خوش‌سیرت که در مزار شهدای آستانه اشرفیه برگزار شد، با اشاره به اهمیت تلاقی جهاد اکبر و جهاد اصغر برای دستیابی به مواهب الهی، اظهار کرد: پیوند این دو جهاد در وجود شهید خوش‌سیرت، او را به الگویی کامل برای مؤمنان تبدیل کرد.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: برای پیروزی در جهاد با دشمن، عبور از «سیم‌خاردار نفس» الزامی است و جهاد با خود، دشوارتر از جهاد در میدان است؛ چرا که شهدا ابتدا با دشمن درون جنگیده‌اند.

مدنی با توصیف شهید خوش‌سیرت به عنوان «معلم اخلاق»، وی را الگویی تمام‌عیار دانست که روش، گفتار، عمل و حتی نشست و برخاستش برای یارانش درس بود و تصریح کرد: عبادت‌های خالصانه، شب‌زنده‌داری‌های طولانی، اشک‌های شبانه و کلمات حکیمانه و عارفانه این شهید، نشان از عمق معنویت او داشت.

وی با استفاده از تعبیر «آه و آهن»، شهید خوش‌سیرت را نمونه‌ای از جمع میان عبادت و معنویت با صلابت و مسئولیت اجتماعی دانست که در تراز مطلوب الهی قرار دارد و با استناد به آیات قرآن، ویژگی مؤمنان راستین را تبیین کرد و گفت: مؤمنان نسبت به اهل ایمان خضوع دارند، اما در برابر کفار و دشمنان، نفوذناپذیر و سخت‌گیر هستند.

حجت‌الاسلام مدنی بر ضرورت تحقق وحدت در عمل تأکید و خاطرنشان کرد: جامعه امروز به وحدت واقعی نیاز دارد و انتقادها باید برادرانه و سازنده باشد، نه آنکه به انتقام‌جویی تبدیل شود.

وی با هشدار نسبت به هوشیاری در برابر دشمن، اظهار داشت: ملت ایران با تربیت رهبری معظم انقلاب، رسالت خود را برای رساندن نظام به قله عزت، حتی پس از شهادت، به درستی درک کرده است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به ضرورت قاطعیت در برابر دشمن، گفت: نرم‌خویی در برابر دشمن، خیانت است و مؤمنان باید در برابر بیگانگان و غربی‌ها، سریع، ایستاده و محکم ظاهر شوند و از سخنان ضعف‌برانگیز پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه امروز با یک «جنگ وجودی» روبه‌رو هستیم، افزود: ما ۴۷ سال شعار «مرگ بر آمریکا» را سر داده‌ایم و اکنون این شعار را با اقتدار بیشتری بلند می‌کنیم.

حجت‌الاسلام مدنی در پایان، شهید خوش‌سیرت و ملت ایران را مصداق کسانی دانست که در راه خدا جهاد می‌کنند و از ملامت هیچ ملامت‌گری هراس ندارند و با اشاره به اینکه مردم ایران از مکتب امام حسین (ع) هستند، گفت: وقتی امام حسین (ع) را از عدم حضور در جنگ بازمی‌داشتند، با این دلیل که فرزند مرگ هستند و مرگ را به سخره می‌گیرند، از این امر سرباز زد.

در پایان این مراسم، از مستندهای «در آستانه طلوع»، «ارباب پسر» و شعر «شهید خوش‌سیرت» رونمایی و پخش شد.