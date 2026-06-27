استاندار گیلان: میراث ۸ هزار شهید گیلانی را باید ثبت و ضبط کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر شنبه در حاشیه حضور در منزل شهید خوش سیرت در گفتگو با رسانه‌ها، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای استان به‌ویژه سردار شهید مهدی خوش‌سیرت، با اشاره به جایگاه رفیع شهدا در حفظ ارزش‌های اسلامی و میهنی اظهار کرد: با وجود گذشت ۳۹ سال از شهادت این فرمانده بزرگ، حال و هوای دفاع مقدس همچنان در قلب مردم و حافظه ملت زنده است.

استاندار گیلان با بیان ضرورت حفظ آثار معنوی شهدا، افزود: امیدواریم منزل شهید خوش‌سیرت به عنوان مکانی برای ثبت آثار معنوی ملی شناخته شود و بتواند پایگاهی برای انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان باشد.

وی بر تداوم مسیر شهدا و الگوبرداری از آنان در دفاع از نظام و انقلاب تأکید و تصریح کرد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بار دیگر اثبات شد که روح قدسی شهدا بر این خاک حاکم است و راه آنان را هدایت می‌کند.

حق‌شناس با اشاره به مسئولیت سنگین نسل امروز در قبال شهدای گیلان، خاطرنشان کرد: ما با ۸ هزار شهید گیلانی روبه‌رو هستیم که باید با دقت و امانت‌داری، روایت درست و اصیل از افتخارآفرینی‌های آنان را ثبت کنیم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: این گرامیداشت‌ها زمینه‌ساز تحقق اهداف والای شهدا و تداوم مسیر آنان توسط جوانان و فرزندان این منطقه شود و افزود: تداوم مسیر جهاد و ایستادگی شهدا در تمامی عرصه‌ها ضرورتی انکارناپذیر است.