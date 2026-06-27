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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

تعیین تکلیف انتخابات ۱۹ هیأت ورزشی آذربایجان‌شرقی

تعیین تکلیف انتخابات ۱۹ هیأت ورزشی آذربایجان‌شرقی

تبریز- در نشست بررسی روند انتخابات هیأت‌های ورزشی آذربایجان‌شرقی، وضعیت برگزاری انتخابات ۱۹ هیأت در سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه نشست بررسی روند برگزاری انتخابات هیأت‌های ورزشی آذربایجان‌شرقی با حضور حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان استان، لیلا جاویدان سرپرست معاونت امور ورزشی، جابر اسدی رئیس حراست و جمعی از کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار شد.

در این نشست روند برگزاری انتخابات ۱۹ هیأت ورزشی استان در سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد، ۱۰ هیأت در حال حاضر با سرپرست اداره می‌شوند و دوره چهارساله ریاست ۹ هیأت ورزشی دیگر نیز به پایان رسیده است.

در ادامه جلسه، درباره نحوه ادامه فرآیند برگزاری انتخابات هیأت‌های ورزشی استان با توجه به اتمام دوره قانونی رؤسای برخی هیأت‌ها بحث و تبادل نظر شد.

همچنین اعلام شد مراحل ثبت‌نام از داوطلبان برای انتخابات این هیأت‌ها در حال انجام است و پس از طی مراحل قانونی و اخذ موافقت فدراسیون‌های مربوطه، انتخابات هیأت‌های ورزشی استان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6872386

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