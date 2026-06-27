به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مقصودی عصر شنبه در دیدار با کارشناسان گروه توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه ورزش همگانی استان اظهار کرد: آذربایجانشرقی در اجرای طرحهای ملی «ورزش و مردم» و برنامههای محلهمحور در حوزه ورزش همگانی جزو استانهای پیشرو کشور است.
وی افزود: در حال حاضر با فعالسازی ۶۵۰ مکان ورزشی در سطح استان، برنامههای ورزش صبحگاهی و عصرگاهی به صورت مستمر برگزار میشود که نقش مهمی در افزایش مشارکت عمومی در فعالیتهای ورزشی دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ با همکاری هیأت ورزشهای همگانی استان، بیش از یکهزار و ۴۰۰ جشنواره و همایش ورزشی شامل پیادهروی، کوهپیمایی، دوچرخهسواری، المپیادها و رویدادهای مختلف ورزش همگانی در استان برگزار شده است.
مقصودی با اشاره به اقدامات فرهنگی و آموزشی در این حوزه گفت: در کنار برگزاری رویدادهای ورزشی، حدود ۶۰۰ برنامه آموزشی، تبلیغی و آگاهیبخش از جمله تهیه بروشور، کتابچه، مستند، تولید محتوای رسانهای و فیلم کوتاه با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی در استان اجرا شده است.
وی یکی از برنامههای شاخص این حوزه را برگزاری همایشهای پیادهروی محلهمحور در قالب طرح ملی «سپاس» عنوان کرد و افزود: در این راستا بیش از ۳۰۰ همایش پیادهروی در سطح محلات مختلف استان برگزار شده که نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی و مشارکت مردمی داشته است.
مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی با تأکید بر نقش چندوجهی ورزش همگانی در جامعه اظهار کرد: توسعه ورزش همگانی علاوه بر ارتقای سلامت عمومی و کاهش هزینههای درمان، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای ورزشی را نیز فراهم میکند.
وی همچنین بر اهمیت آموزش در توسعه این حوزه تأکید کرد و گفت: آموزش یکی از ارکان اصلی فرهنگسازی در ورزش است و در همین راستا طی ۱۲ دوره آموزشی، ۴۲۲ مربی ورزش روزانه در استان آموزش دیدهاند تا کمبود مربی در این بخش کاهش یابد.
در ادامه این نشست، لیلا جاویدان سرپرست معاونت امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی با قدردانی از اقدامات شهرداری تبریز در حوزه ورزش همگانی گفت: اقدامات مدیریت شهری تبریز در توسعه زیرساختها و برنامههای ورزشی، نقش مهمی در گسترش ورزش همگانی در این کلانشهر داشته است.
وی با اشاره به کسب رتبه برتر ورزش همگانی کشور توسط تبریز برای سومین سال متوالی افزود: برگزاری چهار دوره المپیاد فرهنگی و ورزشی «جام پرچم» از جمله برنامههای شاخص شهرداری تبریز است که با هدف تلفیق فعالیتهای فرهنگی و ورزشی و آشنایی نونهالان با هویت ملی برگزار شده است.
جاویدان توسعه زیرساختهای ورزشی بهویژه در مناطق کمبرخوردار را از دیگر اقدامات مهم مدیریت شهری تبریز عنوان کرد و گفت: احداث سالنهای ورزشی سرپوشیده و روباز، مجموعههای چندمنظوره، استخرها و زمینهای چمن مصنوعی از جمله اقداماتی است که میتواند الگویی برای سایر شهرهای کشور در مسیر توسعه ورزش همگانی باشد.
در این نشست همچنین مهدی لاهیجانی معاون توسعه منابع و مدیریت اداره کل ورزش و جوانان آذربایجانشرقی و کارشناسان گروه توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان راهکارهای توسعه هرچه بیشتر ورزش همگانی در استان را بررسی کردند.
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