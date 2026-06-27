مدیرکل شیلات بوشهر: آموزش به توسعه اقتصاد دریامحور کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر شنبه در نشست با مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان استان بوشهر با اشاره به نقش آموزش و فرهنگ‌سازی از سنین پایین در تربیت نسل آینده، اظهار کرد: آشنایی کودکان و نوجوانان با ظرفیت‌های دریا، صنعت شیلات و فواید مصرف آبزیان، علاوه بر ارتقای فرهنگ تغذیه سالم، زمینه‌ساز افزایش سرانه مصرف آبزیان، حفاظت از منابع دریایی و تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر نسبت به فرصت‌های اقتصاد دریامحور خواهد بود.

وی افزود: شیلات استان بوشهر آمادگی دارد از ظرفیت‌های آموزشی و فرهنگی کانون برای معرفی هرچه بهتر توانمندی‌های این بخش بهره‌مند شود.

مدیرکل شیلات استان بوشهر بیان کرد: اجرای برنامه‌های مشترک می‌تواند نقش مؤثری در نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از دریا و منابع آبزی، معرفی مشاغل شیلاتی و ترویج سبک زندگی سالم مبتنی بر مصرف آبزیان در میان کودکان و نوجوانان ایفا کند.

استقبال از توسعه همکاری‌های مشترک

سمیه رسولی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر نیز با استقبال از توسعه همکاری‌های مشترک، ظرفیت‌های کانون را در اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و آموزشی برای آشنایی نسل آینده با اهمیت دریا، محیط زیست دریایی، مصرف آبزیان و فرصت‌های حوزه شیلات مؤثر دانست و بر استمرار این تعاملات تأکید کرد.

در این نشست، دو طرف با تأکید بر اهمیت آشنایی نسل کودک و نوجوان با ظرفیت‌های ارزشمند دریا، منابع آبزی، مشاغل شیلاتی و نقش مصرف آبزیان در ارتقای سلامت جامعه، بر توسعه همکاری‌های مشترک فرهنگی، آموزشی و ترویجی و بر برنامه‌ریزی برای اجرای کارگاه‌های آموزشی، مسابقات فرهنگی و هنری، بازدیدهای علمی از مراکز شیلاتی، تولید محتوای آموزشی و اجرای پویش‌های مشترک با هدف افزایش آگاهی کودکان و نوجوانان نسبت به اهمیت دریا، حفاظت از منابع آبزی، توسعه فرهنگ مصرف آبزیان و نقش شیلات در توسعه پایدار و اقتصاد دریامحور استان بوشهر تأکید شد.