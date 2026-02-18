رئیس سازمان شیلات: تولید آبزیان کشور به ۱.۵ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان شیلات ایران، حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات ایران با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری در اقتصاد دریاپایه مطابق با منویات مقام معظم رهبری و پیگیری‌های ریاست جمهوری، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقلیمی کشور و قرار گرفتن ایران در کمربند خشکی، ناگزیر هستیم به سمت توسعه تولید در دریا حرکت کنیم.

وی افزود: حدود ۸۰ درصد جمعیت کشورهای بزرگ جهان در مجاورت سواحل مستقر هستند و این موضوع بیانگر نقش تعیین‌کننده موقعیت جغرافیایی در توسعه اقتصادی و اجتماعی است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به جایگاه استان بوشهر در حوزه شیلات تصریح کرد: استان بوشهر به‌عنوان یکی از کانون‌های راهبردی شیلات، کشاورزی و تجارت کشور شناخته می‌شود و بر اساس آمار موجود، تولید ۳۰ هزار تن میگو در این استان محقق شده، پیشرو بودن بوشهر در صنعت پرورش میگو، بستر مناسبی برای تحقق اهداف اقتصاد دریاپایه فراهم کرده است.

رستم‌پور با اشاره به آثار مثبت بهره‌برداری از اسکله عامری برای فعالان این حوزه گفت: در سال جاری پیگیری اجرای ۸ پروژه اسکله صیادی در استان بوشهر در دستور کار قرار دارد. همچنین برای نخستین‌بار در این استان، رهاسازی گسترده بچه‌ماهیان توسط بخش خصوصی انجام شد که اقدامی مؤثر ارزیابی می‌شود. در قالب پروژه‌های مسئولیت اجتماعی نیز رهاسازی بچه‌ماهیان دریایی و تولید جلبک عملیاتی شده است.

وی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه مصرف و فرآوری میگو در جامعه اظهار کرد: با توجه به اینکه قیمت میگو در مقایسه با گوشت قرمز پایین‌تر است، افزایش مصرف این آبزی پرپروتئین در جامعه ضرورت دارد.

رئیس سازمان شیلات ایران رشد تولید آبزیان کشور را حاصل مشارکت بخش خصوصی دانست و گفت: میزان تولید آبزیان از ۳۲ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در سال جاری افزایش یافته است. حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در بخش شیلات و زیرساخت‌های دریایی کشور در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان رسید و در سال جاری نیز با وجود هدف‌گذاری ۵۰ هزار میلیارد ریالی، بیش از ۶۹ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده که ۹۰ درصد آن توسط بخش خصوصی تأمین شده است. این مشارکت گسترده بیانگر اعتماد و انگیزه بالای فعالان اقتصادی برای حضور در عرصه تولید و پرورش آبزیان است.

این مقام مسئول با اشاره به روند رو به رشد پرورش ماهی دریایی در استان بوشهر افزود: اجرای طرح‌های جدید از جمله ایجاد و توسعه مراکز تکثیر بچه‌ماهی، تجهیز خطوط لاینر، توسعه مزارع در نواحی ساحلی و تخصیص اعتبارات لازم از برنامه‌های شاخص دولت برای تحقق توسعه دریامحور در این استان است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان با اشاره به اقدامات شیلاتی در هندیجان خاطرنشان کرد: پروژه ۴ هزار هکتاری هندیجان با قابلیت تولید ۱۲۰ هزار تن و ظرفیت ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۰ هزار نفر، از طرح‌های مهم و قابل توجه در حوزه توسعه آبزی‌پروری کشور به شمار می‌رود.