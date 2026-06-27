زائران اربعین بدون بیمه عازم سفر نشوند

به گزارش خبرنگار مهر، شهاب صدیقی عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: یکی از موضوعات مهمی که در هر سفر باید رعایت شود، انجام فرآیند بیمه برای برخورداری از پوشش بیمه‌ای در کشور مقصد است و سفر اربعین نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی افزود: هر فردی که به سفر خارج از کشور می‌رود در معرض مخاطراتی از جمله مسائل سلامت، حوادث رانندگی و مشکلات حمل‌ونقل قرار دارد و بیمه می‌تواند پوشش بسیار مناسبی برای جبران خسارت‌های غیرمترقبه فراهم کند.

دبیر ستاد اربعین خوزستان تصریح کرد: از روز ۹ تیرماه ثبت‌نام در سامانه سماح آغاز می‌شود و از همه افرادی که قصد زیارت اربعین دارند درخواست می‌کنیم در این سامانه ثبت‌نام و خود را بیمه کنند.

وی ادامه داد: مبلغ بیمه ناچیز است اما پوشش آن بسیار مناسب بوده و شامل خدمات درمانی و پرداخت غرامت در صورت فوت می‌شود.

صدیقی با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته بیان کرد: برخی زائرانی که بدون بیمه عازم سفر شده و دچار حادثه شدند، در حوزه درمان در کشور عراق و مسائل پس از آن با مشکلاتی مواجه شدند، بنابراین تاکید می‌کنیم این موضوع به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.