هشدار گرمای هوا؛ پرهیز از همراهی کودکان و سالمندان در اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ مرتضی آقایی مسئول کمیته ثبت‌نام و اعزام ستاد اربعین کشور و معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت، با اشاره به شرایط ویژه سفر اربعین بر ضرورت نام‌نویسی زائران برای بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و پوشش های درمانی و پشتیبانی تأکید کرد و گفت: تمامی برنامه‌ریزی‌ها با هدف تسهیل سفر، افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت خدمات به زائران حسینی انجام شده است، تا زائران با کرامت حضرت سیدالشهدا سفری شیرین و با حلاوت را تجربه نمایند.

وی با اشاره به آغاز فرآیند ثبت‌نام زائران در سامانه سماح از نهم تیرماه اظهار کرد: عملیات اربعین امسال از دهم تا بیست‌ودوم ماه صفر برنامه‌ریزی شده و تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز برای ثبت‌نام و ارائه خدمات به زائران در حال آماده‌سازی و نهایی شدن است.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام در سامانه سماح برای همه زائران ضروری است، افزود: زائران از طریق این سامانه می‌توانند از خدمات بیمه‌ای و پوشش های درمانی، امدادی و پشتیبانی بهره‌مند شوند و به همین دلیل ستاد مرکزی اربعین بر ثبت‌نام تمامی متقاضیان، از جمله اتباع خارجی مقیم کشور، تأکید ویژه دارد.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت خاطرنشان کرد: هزینه دریافتی در زمان ثبت‌نام، بابت پوشش‌های بیمه‌ای، خدمات جانبی هلال احمر و پشتیبانی زائران می‌شود تا در طول سفر، حمایت‌های لازم از آنان به عمل آید.

آقایی با اشاره به انتخاب شرکت بیمه ایران برای ارائه‌ خدمات به زائران اربعین گفت: پس از بررسی‌های کارشناسی و ارزیابی پیشنهادهای ارائه‌شده از سوی شرکت‌های بیمه، شرکتی با شرایط مناسب و سطح خدمات مطلوب انتخاب شد و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های همکار از جمله هلال احمر، اورژانس و سایر نهادهای مرتبط صورت گرفت.

وی با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته افزود: خوشبختانه استقبال زائران از سامانه سماح بسیار مطلوب بوده و در سال گذشته تقریبا اکثریت قریب به اتفاق زائران در این سامانه ثبت‌نام کرده بودند و امسال نیز اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در دستور کار قرار گرفته تا همه متقاضیان بتوانند از مزایای ثبت نام در این سامانه بهره‌مند شوند.

مسئول کمیته ثبت‌نام و اعزام ستاد اربعین کشور با اشاره به ضرورت مدیریت مناسب تردد زائران گفت: با توجه به ازدحام همیشگی در مرز مهران، از زائران درخواست می‌شود در صورت امکان از سایر مرزهای کشور استفاده کنند. همچنین برنامه‌ریزی برای سفرهای گروهی و خانوادگی می‌تواند به تسهیل خدمات‌رسانی و افزایش رفاه زائران کمک کند.

آقایی با توجه به قرار گرفتن اربعین امسال در روزهای گرم مردادماه، رعایت توصیه‌های بهداشتی را ضروری دانست و افزود: خانواده های محترم از همراه بردن عزیزانی که دارای بیماری های زمینه ای هستند، سالمندان و کودکان خردسال حتی الامکان پرهیز نموده و سفر این عزیزان را با سایر ایام و مناسبت‌های سال موکول‌ نمایند

وی در پایان با اشاره به قابلیت‌های سامانه «همیار اربعین» اظهار کرد:این سامانه مجموعه‌ای از خدمات کاربردی از جمله آموزش‌های سفر، اطلاع‌رسانی مسیرها، ارتباطات رایگان، دسترسی به مراکز خدماتی و درمانی، راهنمایی گمشدگان و پاسخگویی به زائران را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و می‌تواند همراهی مطمئن برای زائران در طول سفر اربعین باشد.