امام جمعه دیر: دشمن به دنبال تبدیل پیروزی ایران به شکست است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی حسینی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با تسلیت ایام عاشورا، شهادت امام حسین (ع)، امام سجاد (ع)، آزادگان و مفقودان، اظهار کرد: عاشورا مکتب آزادگی، عزت، ایثار، ظلمستیزی و ذلتناپذیری است و اهلبیت (ع) با جهاد تبیین، پیام نهضت حسینی را به جهان رساندند.
وی افزود: امروز نیز وظیفه ما پاسداری از آرمانهای شهدا و تبیین حقایق است، زیرا جنگ امروز، جنگ ارادهها و روایتهاست.
امام جمعه دیر تصریح کرد: شناخت مردم بر پایه روایت صحیح شکل میگیرد. اگر روایت اول را ارائه نکنیم، دشمن پیروزی ملت ایران را در رسانهها به شکست تبدیل میکند و حتی مردم خودمان نیز دچار تردید میشوند.
امام جمعه دیر همچنین با گرامیداشت سالروز انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، اظهار کرد: منافقین با شهادت آیتالله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام، یکی از تلخترین جنایتهای تاریخ انقلاب را رقم زدند.
وی گفت: امام خمینی (ره)، شهید بهشتی را شخصیتی متفکر، متعهد و مظلوم دانستند و تأکید کردند آنچه بیش از شهادت ایشان موجب تأثر است، مظلومیت این شهید بزرگوار است.
حسینی با تبریک هفته قوه قضائیه، از خدمات قضات و کارکنان دستگاه قضایی تقدیر کرد و افزود: مردم علاوه بر انتظار برای صدور احکام عادلانه، انتظار برخورد مناسب با ارباب رجوع را نیز دارند.
وی ادامه داد: گزارشهایی از برخورد نامناسب با برخی مراجعان وجود دارد که باید اصلاح شود و انتظار میرود مسئولان قضایی برای بهبود این وضعیت تدبیر کنند.
امام جمعه دیر با انتقاد از طولانی شدن روند رسیدگی به پروندهها، گفت: اطاله دادرسی یکی از مهمترین گلایههای مردم است. گاهی رسیدگی به یک پرونده چندین ماه به تأخیر میافتد و در صورت تشکیل نشدن جلسه، دوباره چند ماه دیگر زمان تعیین میشود که این روند موجب نارضایتی مردم است.
وی با اشاره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، تأکید کرد: مبارزه با مواد مخدر نیازمند اقدام جدیتر دستگاههای مسئول است.
حسینی افزود: متأسفانه در برخی نقاط، محل فعالیت خردهفروشان مواد مخدر برای مردم مشخص است، اما اقدام مؤثری صورت نمیگیرد. این افراد سالهاست جوانان را گرفتار میکنند و باید بدون ملاحظه با آنان برخورد شود.
وی همچنین بر حفظ امنیت افرادی که گزارشهای مردمی ارائه میکنند تأکید کرد و گفت: افشای هویت گزارشدهندگان، اعتماد مردم را از بین میبرد و این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
امام جمعه دیر با اشاره به آغاز هفته حقوق بشر آمریکایی، گفت: کارنامه آمریکا مملو از جنایت، عهدشکنی و نقض حقوق ملتهاست و جنایتهای این کشور در غزه، لبنان و منطقه، بهترین گواه این ادعاست.
وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی بارها تعهدات خود را نقض کردهاند و امروز نیز با وجود ادعای حمایت از حقوق بشر، از جنایت و کشتار مردم بیگناه حمایت میکنند.
حسینی با اشاره به تحولات اخیر منطقه، اظهار کرد: دشمنان در برابر ملت ایران بار دیگر بدعهدی خود را نشان دادند و تجربه ثابت کرده است که نمیتوان به وعدههای آنان اعتماد کرد.
وی با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب، تأکید کرد: ملت ایران منتظر تحقق کامل شروط اعلامشده از سوی جمهوری اسلامی از جمله پایان کامل درگیریها، رفع محاصره دریایی، تثبیت حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، جبران خسارتها، لغو کامل تحریمها، پایان پروندهسازی هستهای و آزادسازی داراییهای بلوکهشده است.
امام جمعه دیر گفت: بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس و وزیر خارجه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت، از ابتدا تا انتها مغایر تفاهمات انجامشده بود و بار دیگر بیاعتمادی به آمریکا را ثابت کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با حضور مردم، تدبیر مسئولان و ایستادگی تیم مذاکرهکننده، هیچ فرصتی برای تحقیر ملت ایران ایجاد نشود.
ضرورت تقویت اطلاعرسانی دستگاههای خدماترسان
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل آب شهرستان اشاره کرد و افزود: شکستگی خط انتقال آب از روز هشتم محرم رخ داده بود، اما برای جلوگیری از اختلال در مراسم تاسوعا و عاشورا، تعمیر آن به تعویق افتاد.
وی ادامه داد: انتظار میرفت اطلاعرسانی درباره قطعی آب بهتر انجام شود، زیرا بسیاری از مردم از زمان و علت قطعی آب اطلاع نداشتند و این موضوع موجب گلایه شهروندان شد.
امام جمعه دیر خواستار تقویت اطلاعرسانی دستگاههای خدماترسان شد و گفت: اطلاعرسانی دقیق و بهموقع میتواند از بسیاری از نگرانیها و نارضایتیهای مردم جلوگیری کند.
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