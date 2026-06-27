به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: در پی پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های معدنی، ۹۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی برای اجرای پروژه‌های بهسازی، تثبیت رانش و روکش آسفالت محور آلاشت منتهی به معادن شرکت البرز مرکزی اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین با پیگیری‌های صورت‌گرفته از وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد یک هزار میلیارد تومان (یک همت) از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی، با توجه به فعالیت شرکت البرز مرکزی و سایر معادن زغال‌سنگ شهرستان سوادکوه، به‌صورت مرحله‌ای و فازبندی‌شده برای اجرای طرح‌های تثبیت رانش، بهسازی و روکش آسفالت مسیرهای دسترسی به معادن اختصاص یابد.

استاندار مازندران با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در مناطق معدنی استان گفت: اجرای این طرح‌ها علاوه بر افزایش ایمنی تردد، موجب ارتقای کیفیت راه‌های ارتباطی، تسهیل دسترسی و کاهش مشکلات ناشی از فعالیت‌های معدنی برای ساکنان منطقه خواهد شد.