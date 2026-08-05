به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی محمدی ظهر چهارشنبه درنشست بررسی آخرین وضعیت رانش محور آلاشت شهرستان سوادکوه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای اقدامات میدانی در محور رانشی آلاشت سوادکوه، گفت: همه دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و هم‌افزایی، اجرای مصوبات و عملیات ایمن‌سازی این محور را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سرانجام برسانند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، در نشست بررسی آخرین وضعیت رانش محور آلاشت شهرستان سوادکوه، با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی این محور، بر تسریع در اجرای اقدامات عملیاتی و رفع موانع موجود تأکید کرد.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت حفظ ایمنی شهروندان و پایداری محور آلاشت، تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول باید با هم‌افزایی و هماهنگی، نسبت به اجرای کامل مصوبات و رفع مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام کنند.

در این نشست که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، روند اجرای مصوبات گذشته، اقدامات انجام‌شده، چالش‌های اجرایی و راهکارهای تسریع در عملیات ایمن‌سازی و کاهش مخاطرات ناشی از رانش این محور مورد بررسی قرار گرفت.

شرکت‌کنندگان در این جلسه بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، پیگیری مستمر مصوبات و تسریع در اجرای اقدامات عملی برای ارتقای ایمنی محور آلاشت تأکید کردند.