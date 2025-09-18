آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور معادن زغال سنگ پرورده طبس

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت بعد از ظهر پنج شنبه عملیات بهسازی و روکش آسفالت محور معادن زغال سنگ پرورده طبس به طول ۵۰ کیلومتر آغاز شد.

گفتنی است این پروژه با اعتبار ۳۱۰ میلیارد تومان احداث می شود.

پیش بینی می شود این پروژه ظرف مدت ۱۵ ماه به بهره برداری برسد.

داریوش فرهنگ، مجری امور زیربنایی ایمیدرو هم در این مراسم با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه بهسازی و روکش آسفالت مسیر ۵۰ کیلومتری طبس تا ورودی معدن گفت: این طرح پس از حادثه معدن سال گذشته و با مشارکت دستگاه‌های مختلف و فعالان حوزه معدن در دستور کار قرار گرفت و امروز رسماً آغاز شد.

وی افزود: این پروژه با همکاری راهداری و سایر دستگاه‌ها اجرا می‌شود و پیش‌بینی ما این است که ظرف مدت یک سال تا ۱۵ ماه به پایان برسد. در کنار بهسازی مسیر، احداث پل‌های موردنیاز نیز انجام خواهد شد تا جاده‌ای استاندارد و ایمن برای سال‌های آینده معادن منطقه فراهم شود.



وی تأکید کرد: در تأمین مالی این پروژه، سازمان ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، راهداری و همچنین معادن منطقه مشارکت داشته‌اند. هزینه‌ی پیش‌بینی‌شده در بخش راه بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان است که سهم ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان می‌باشد.

محمد نصیری، نماینده طبس با اشاره به پروژه برق‌رسانی به معادن منطقه ادامه داد: در کنار این پروژه، خط برق ۱۳۲ کیلوولت نیز احداث شده که اکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۷ درصد آماده بهره‌برداری است و قادر خواهد بود حدود ۷۰ تا ۸۰ مگاوات برق مورد نیاز معادن منطقه را تأمین کند. برای اجرای این پروژه نیز حدود ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی در پایان از حمایت‌ها و پیگیری‌های وزیر صمت، استاندار خراسان جنوبی، مسئولان راهداری و مجموعه ایمیدرو قدردانی کرد و گفت: این پروژه‌ها به زودی با حضور وزیر و سایر مسئولان به بهره‌برداری خواهد رسید و گام بلندی در توسعه معادن و زیرساخت‌های منطقه خواهد بود.