انفجار در کراچی پاکستان با ۲۷ کشته و زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دنیا، ۱۳ نفر از جمله یک دختر جوان بر اثر فرو ریختن سقف ناشی از انفجار کپسول گاز در منطقه Rana Colony Soldier Bazaar واقع در کراچی پاکستان جان باختند.

در این حادثه همچنین ۱۴ تن نیز زخمی شدند.

منابع امدادی اعلام کردند که این انفجار در طبقه اول ساختمان رخ داد و باعث فرو ریختن بخشی از ساختمان شد.

مقامات امدادی اعلام کردند که گمان می‌ رود ۲ نفر زیر آوار گرفتار شده باشند.

سازمان‌ های امدادی و مقامات در محل حادثه حضور دارند و تحقیقات بیشتر برای تعیین علت واقعی انفجار در حال انجام است.

شاهدان عینی گفتند که شدت انفجار به حدی بود که ساختمان‌ های اطراف نیز لرزیدند و وحشت منطقه را فراگرفت.