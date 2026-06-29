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۸ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۳

افغانستان: ده‌ها غیرنظامی در حملات پاکستان کشته شده‌اند

افغانستان: ده‌ها غیرنظامی در حملات پاکستان کشته شده‌اند

سخنگوی دولت طالبان در افغانستان ضمن محکوم کردن «اقدام تجاوزطلبانه و بزدلانه» پاکستان اعلام کرد که ده‌ها غیرنظامی در حملات پاکستان به مناطق مرزی این کشور کشته شده‌اند. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان اعلام کرد که حملات پاکستان در شرق افغانستان منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها نفر شده است.

وی با اعلام اینکه این افراد غیر نظامی بوده اند، افزود که حملات هوایی ولایات پکتیکا، پکتیا و کنر را هدف قرار داده است.

سخنگوی طالبان حملات نظامی پاکستان علیه مناطق مرزی افغانستان را «اقدامی تجاوزکارانه و بزدلانه» توصیف کرد.

منابع پاکستانی شب گذشته اعلام کردند که این کشور ساعاتی پیش، بخش‌هایی از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده است.

مقامات پاکستانی اعلام کردند که این حملات در واکنش به حمله روز گذشته به یک پاسگاه نیروهای رنجرز در شهر کراچی انجام شده است.

به گفته منابع پاکستانی، در پی این حملات هوایی، بیش از ۳۰ نفر جان خود را از دست داده و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند. ارتش پاکستان به صورت رسمی اعلام کرد که در جریان یک عملیات مشترک زمینی و هوایی در مناطق مرزی با افغانستان، دست‌کم ۲۹ شبه‌نظامی کشته شدند.

کد مطلب 6873801

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