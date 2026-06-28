به گزارش خبرگزاری مهر، منابع پاکستانی اعلام کردند که این کشور ساعاتی پیش، بخش‌هایی از خاک افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داده است.

مقامات پاکستانی اعلام کردند که این حملات در واکنش به حمله روز گذشته به یک پاسگاه نیروهای رنجرز در شهر کراچی انجام شده است.

به گفته منابع پاکستانی، سه هدف در استان‌های کنر، پکتیا و پکتیکا در افغانستان هدف قرار گرفته است.

به گفته این منابع، در پی این حملات هوایی، بیش از ۳۰ نفر جان خود را از دست داده و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

عملیات ارتش پاکستان در مرز افغانستان؛ ۲۹ شبه‌نظامی کشته شدند



ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان یک عملیات مشترک زمینی و هوایی در مناطق مرزی با افغانستان، دست‌کم ۲۹ شبه‌نظامی کشته شدند.

بر اساس اعلام منابع پاکستانی، این عملیات با هدف مقابله با گروه‌های مسلح فعال در نوار مرزی انجام شده و نیروهای ارتش همچنان در حال پاکسازی مناطق عملیاتی هستند.

مقام‌های پاکستانی جزئیات بیشتری درباره هویت افراد کشته‌شده و وابستگی گروهی آنان منتشر نکرده‌اند.