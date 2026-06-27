«سمنان» الگوی ملی آبخیزداری مردمی؛تعهدات مشارکتی ۱۰۰ درصد محقق شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی غروب شنبه در بازدید طرحهای آبخیزداری با بیان اینکه تمامی تعهدات استان در حوزه آبخیزداری مشارکتی به طور کامل محقق شده است، اظهار کرد: با مشارکت گسترده بهرهبرداران، جوامع محلی، دهیاران، مرتعداران و سایر گروههای هدف، عملیات آبخیزداری در سطح ۱۵ هزار هکتار از عرصههای منابع طبیعی استان اجرا شد.
وی افزود: در قالب این برنامه، مجموعهای از عملیات آبخیزداری شامل احداث بندهای خاکی، لایروبی سازههای موجود، اجرای عملیات سنگ و ملات و سایر اقدامات حفاظتی در حوزههای آبخیز استان انجام شد که در مجموع بیش از ۱۵ هزار مترمکعب عملیات اجرایی را در بر میگیرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با اشاره به اینکه ارزش این پروژهها بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد میشود، افزود: ویژگی شاخص این طرحها اجرای کامل آنها با اتکا به ظرفیتهای مردمی و مشارکت مستقیم بهرهبرداران و جوامع محلی بوده که علاوه بر تسریع روند اجرا، زمینه استفاده بهینه از منابع و اعتبارات دولتی را نیز فراهم کرده است.
رهایی از افتتاح و بهرهبرداری ۱۰ پروژه آبخیزداری در نقاط مختلف استان خبر داد و تصریح کرد: تمامی این پروژهها با مشارکت صددرصدی مردم، بهرهبرداران و جوامع محلی اجرا شده و نمونه موفقی از همافزایی دولت و مردم در حفاظت از منابع طبیعی به شمار میرود.
وی با تأکید بر اینکه تجربه استان سمنان میتواند به عنوان الگویی موفق در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: مشارکت مردم در اجرای طرحهای منابع طبیعی، نقش مهمی در حفاظت از منابع پایه، مدیریت آب و خاک و تحقق توسعه پایدار ایفا میکند.
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