اعزام ۹۲ دستگاه اتوبوس از چهارمحال و بختیاری به مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای چهارمحال و بختیاری، از برنامه‌ریزی کامل برای جابجایی ۲۷۰۰ زائر خبر داد و گفت: با هماهنگی انجمن صنفی و مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری، ۹۲ دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل رفت و برگشت زائرین به تهران پیش‌بینی شده است.

در پی شهادت جانسوز رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای (رضوان الله تعالی علیه)، جلسات هماهنگی فشرده ای با هدف تسهیل سفر زائرین به مراسم تشییع و تدفین، در این اداره‌کل و پایانه مسافربری شهرکرد برگزار شد.

اصغر رحیمی، رئیس اداره مسافر با اشاره به جلسه‌ای که با حضور انجمن صنفی شرکت‌ها و مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری در پایانه مسافربری آزادی شهرکرد برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس تعهد این اداره کل مبنی بر جابجایی ۲۷۰۰ زائر از مبدأ استان و سایر شهرستان‌ها، هماهنگی‌های لازم با شرکت‌های حمل و نقل عمومی مسافربری برای تأمین ناوگان حمل ونقل عمومی اتوبوس صورت پذیرفته است.

رحیمی با اشاره به اعزام حداکثری ناوگان تحت پوشش، تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، نزدیک به ۹۲ دستگاه اتوبوس در این امر خداپسندانه مشارکت خواهند داشت و حمل و نقل رفت و برگشت زائرین به تهران و بالعکس را به عهده خواهند گرفت.

وی در ادامه با تأکید بر پوشش همه شهرستان‌های استان، خاطرنشان کرد: برای زائرین عزیز از شهرستان‌های مختلف استان نیز اتوبوس‌های جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است تا در وقت مقرر، نسبت به جابجایی عزاداران به موقع اقدام نمایند.

رئیس اداره مسافر اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در پایان با تسلیت مجدد به ملت شریف ایران، از همراهی صمیمانه انجمن صنفی و مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل مسافربری قدردانی کرد و گفت: همکاران ما در راهداری و تمامی رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوسی، خود را موظف به پشتیبانی کامل از حضور پرشور مردم ولایتمدار استان در این مراسم باشکوه می‌دانند.