به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: شهید علی لاریجانی در سال ۱۳۸۴ نامزد انتخابات ریاست جمهوری شده بود. در خرداد همان سال، در تبلیغات انتخاباتی، درباره توافق سعدآباد میان ایران و تروئیکای اروپایی گفت که جمهوری اسلامی ایران، «دُر غلطان» داد و «آبنبات چوبی» گرفت. حال که در آستانه مذاکره با دشمن آمریکایی هستیم، باید بسیار مراقبت کنیم که مبادا سرمان کلاه برود و درگیر آبنبات شویم و دُر را از دست بدهیم.
اما در غلطان ما یا داراییهای راهبردی ما در شرایط فعلی چیست؟ ما تنگه هرمز را در تصاحب داریم؛ آبراهی که به معنای اعم و اخص کلمه، ملک طلق ایران اسلامی است. ملک طلق در تعریف حقوقی یعنی مالی که مالک میتواند هر تصرفی در آن به عمل آورد. در قواعد بینالمللی نیز ایران به عنوان کشور ساحلی میتواند جلوی عبور و مرور هر شناوری که تهدیدآمیز تلقی کند را بگیرد و تنگه هرمز را مسدود کند.
ایران در جریان جنگ اخیر و پس از آن، تنگه هرمز را مسدود کرد؛ امری که سبب افزایش قیمت جهانی نفت و به تبع آن، قیمت بنزین در آمریکا شد؛ امری که منجر به کاهش چشمگیر ذخایر راهبردی نفت آمریکا شد. سلاح مخفی ایران که همان انسداد تنگه هرمز بود، برای آمریکاییها کشنده بود و یکی از عواملی محسوب میشد که سبب التماس آمریکا برای آتشبس شد.
با این تفاسیر، در غلطان یا همان دارایی راهبردی ما در شرایط فعلی، حفظ و افزایش قدرت انسداد تنگه هرمز است؛ ما باید در شرایطی باشیم که هر لحظه اراده کنیم بتوانیم تنگه هرمز را مسدود کنیم؛ اتفاقی که همین پنجشنبه شب نیز افتاد و بسیار مایه مباهات بود. یکی دیگر از درهای غلطان ما در شرایط فعلی، ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد غنی شده است؛ ما باید این دارایی راهبردی خود را محکم در کف بگیریم. حواسمان باشد که اگر این دارایی را از دست دهیم، پیشروی دشمن آمریکایی بسیار بیشتر خواهد شد و حتی ممکن است آمریکاییها خیلی زودتر از پیشبینیها زیر میز مذاکره بزنند و دوباره سراغ گزینه تجاوز نظامی بروند.
از دیگر موضوعاتی که باید بسیار نسبت به آن هوشیار باشیم، مبحث بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. ما نباید به راحتی به این بازرسان اجازه ورود به خاک کشورمان و بازرسی از تاسیسات هستهایمان را بدهیم. تجربه نشان داده که برخی از این بازرسان یا جواسیس آمریکا و اسرائیل هستند یا در ازای دریافت پولهای کلان، اطلاعات مهم و محرمانهای را به این دو رژیم میدهند. برخی معتقدند آمریکا، تحریم نفت ایران را برای ۶۰ روز تعلیق کرد و ایران مابهازای آن، مجوز بازرسی بازرسان آژانس را داد. این امتیازاتی که رد و بدل شد، همتراز نبود.
چرا که طبیعتا پس از ۶۰ روز دوباره تحریمهای نفتی تجدید میشوند و حتی اگر ایران در واکنش به این امر، مجوز ادامه فعالیت بازرسان آژانس را ابطال کند، آمریکاییها به مقصود خود رسیدهاند و از طریق بازرسان آژانس که جواسیس آمریکا هستند، محل اورانیومهای غنیشده را در ایران یافتهاند و این محل را در حمله بعدی، قطعا بمباران میکنند. همچنین برخی معتقدند که ایران با آمریکا تفاهم کرد و متعهد شد که تنگه هرمز را باز کند؛ ۴۰۰ کیلو اورانیوم ۶۰ درصد غنیشدهاش را رقیق کند؛ مجوز بازرسیهای گسترده به بازرسان آژانس که اغلب جاسوس هستند بدهد و غیره...
ایران همه این کارها را کرد که ۲۴ میلیارد دلار دارایی مسدود شدهاش، آزاد شود! در همین ایران که برای ۲۴ میلیارد دلار، اینچنین اهرمهای قدرت، حراج میشوند، از سال ۱۳۹۷، صادرکنندگانش ۱۳۰ میلیارد دلار را به کشور بازنگرداندهاند! این موارد و مواردی از این دست، ادعاهایی هستند که منتقدان تفاهم با آمریکا مطرح میکنند؛ اگرچه همه آنها منطبق با واقعیت نیست؛ اما باید آنها را بسیار مدنظر قرار داد و به عنوان یک زنگ هشدار، پیش روی مسئولان مذاکرهکننده کشورمان که عناصری دلسوز و خدوم هستند، گذاشت.
فریب لفاظیهای ترامپ را نخوریم
البته از دیگر سو، نباید فریب ادعاها و لفاظیهای فردی شیطانصفت همچون دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا را خورد. سخنان او عمدتا مصرف داخلی دارند؛ چند ادعای اخیر ترامپ و اعضای تیم او دروغهای واضحی است که برخلاف متن تفاهم یا مذاکرات صورت گرفته بیان میشود. موضوع مبالغ بلوکه شده کاملا در دسترس ایران است. طبق قراردادی که با نخستوزیر قطر امضا شده، خرجکرد آن توسط ایران تعیین و تکلیف میشود. مبالغی که اگر این تفاهم نبود، نقد نمیشد. حالا ایران امکان خرید کالاهای غیر تحریمی را دارد که دایره وسیعی از کالاها را شامل میشود.
موضوع هستهای هم اصلا مورد مذاکره واقع نشده تا درباره بازرسان اساسا صحبت شود. ترامپ هم اول گفت به زودی این بازرسان وارد ایران میشوند و بعد از چند ساعت که دید دروغش خیلی زود لو میرود، گفت مهم نیست کی به آنجا میروند و ما عجله نداریم. درباره تنگه هرمز هم متن تفاهم مشخص است. فقط برای ۶۰ روز هیچ هزینهای دریافت نمیشود. همین عبارت فقط باعث میشود تا معنای دریافت هزینه برای بعد از این ۶۰ روز تثبیت و قطعی باشد. پس این هم دروغ ترامپ برخلاف متن تفاهم است.
همان ترامپی که چند روز قبل گفت مردم ایران گرسنه هستند و دولت ناتوان از پرداخت حقوقهای نظامیان است، اخیرا گفته ایران فقط از ما مواد غذایی میخرد. آن دروغ را به چشم میبینیم و مطلعیم، پس دروغ بودن جمله بعدی او را هم میتوانیم بفهمیم. بنابراین قطعا نباید رسانه ترامپ در داخل ایران شویم؛ از دیگر سو، بسیار باید محتاط باشیم که در برابر شیطان مجسمی نظیر ترامپ و رژیم متبوعش، بند را آب ندهیم و در ازای آبنبات چوبی، درهای غلطان خود را ندهیم.
گروسی لاف میزند
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی با این ادعا که براساس تفاهمنامهای میان ایران و آمریکا آژانس بر بازرسی از تاسیسات هستهای ایران نظارت خواهد کرد، از آمادگی برای ادامه کار در ایران خبر داد و مدعی شد که تبادل اولیهای با مقامات ایرانی انجام شده است. گروسی با تاکید بر اینکه ما معتقدیم مواد هستهای ایران از آخرین بازرسی ما در سال ۲۰۲۵ جابهجا نشدهاند، به این بهانه که باید این موضوع را تایید کنیم، بار دیگر خواستار فرصتی برای کارشناسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای دسترسی به سایتهای هستهای ایران شد.
اظهارات گروسی در حالی اعلام شده که پیش از این کاظم غریبآبادی، معاون وزارت امور خارجه تاکید کرده بود که هیچ برنامهای برای دسترسی به تاسیسات مورد حمله واقع شده و مواد هستهای ایران وجود ندارد و این مباحث صرفا در چارچوب توافق نهایی و در نتیجه اقدام عملی طرف مقابل در خاتمه تمامی تحریمها و موضوعات دیگر بررسی و تعیین تکلیف خواهند شد.
مدیرکل آژانس گزینههای روی میز برای ذخایر اورانیوم ایران را به زعم خود چنین اعلام کرد: رقیقسازی اورانیوم با غنای بالا یا انتقال اورانیوم غنیشده به یک کشور دیگر. او البته تاکید کرد تصمیم نهایی در این باره را نه آژانس، که یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران تعیین میکند. گروسی گفت: جزئیات کار ما در ایران و ترکیب کمیته هماهنگی برای فرآیند بازرسی براساس مذاکرات ایران و آمریکا تعیین خواهد شد. او که به همکاری در عملیاتهای خرابکارانه و جاسوسی در کشور ما متهم است، با اذعان به اینکه تهران تمایلی به ساخت سلاح هستهای ندارد بار دیگر خواستار حضور به اصطلاح کارشناسان آژانس برای بازرسیهای میدانی و راستیآزمایی شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه هم پیش از این درباره بازدید بازرسان آژانس تاکید کرده بود که برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات آسیبدیده ایران در جریان تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی نداریم و اساسا در این زمینه شیوهنامهای وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به یادداشت تفاهم خاتمه جنگ خاطرنشان کرد: طبق بند هشت این سند، مذاکره درباره موضوع هستهای در بازه زمانی ۶۰ روزه انجام میشود و البته این امر مستلزم تحقق پیشزمینههای شروع مذاکرات وفق بند ۱۳ خواهد بود.
به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان، وفق بند ۹ یادداشت تفاهم ایران و آمریکا، در طول دوره ۶۰ روزه، وضعیت فعلی برنامه هستهای ایران حفظ خواهد شد و بر این اساس، بازرسی از تاسیساتی مانند بوشهر که تاکنون انجام میشد، ادامه مییابد اما بازرسی از تاسیساتی که دسترسی آژانس به آنها بهدلیل حملات نظامی مجرمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی متوقف شد، منوط به روند مذاکرات و نتیجه آن خواهد بود
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