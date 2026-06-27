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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۰

حماسه صدو نوزدهم آستارایی ها زیر بارش شدید باران

حماسه صدو نوزدهم آستارایی ها زیر بارش شدید باران

آستارا- صدونوزدهمین قرار شبانه آستارایی ها با حضور مردم در زیر بارش شدید باران برگزار شد.

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ویدئو: علی ساسانیان

کد مطلب 6872648

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