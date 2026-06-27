https://mehrnews.com/x3crr8 ۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۰ کد مطلب 6872648 استانها گیلان استانها گیلان ۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۰۰ حماسه صدو نوزدهم آستارایی ها زیر بارش شدید باران آستارا- صدونوزدهمین قرار شبانه آستارایی ها با حضور مردم در زیر بارش شدید باران برگزار شد. دریافت 16 MB ویدئو: علی ساسانیان کد مطلب 6872648 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری آستاراییها در صد و چهاردهمین اجتماع شبانه حضور حماسی و عاشورایی مردم ارومیه در شب های مقاومت ملی صد و بیستمین شب بعثت مردم آستارا در خیابان شور حسینی در اجتماع شبانه آستاراییها مهرگان در ایستگاه صد و نوزدهم؛ تداوم حضور مردمی در خیابانها همنوایی مرزنشینان آستارایی در شب سوم محرم سوگ حسینی در صد و دوازدهمین شب میدان داری مردم آستارا روایت شبانه ارادت مردم کردکوی در موج صد و نوزدهم شور حسینی در گالیکش با موج صد و نوزدهم تداوم یافت برچسبها آستارا تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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