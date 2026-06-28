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۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵

صد و بیستمین شب بعثت مردم آستارا در خیابان

صد و بیستمین شب بعثت مردم آستارا در خیابان

آستارا- در ادامه سلسله شب‌های بعثت مردمی، آستارا امشب شاهد صد و بیستمین حضور خیابانی مردم بود.

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ویدئو: علی ساسانیان

کد مطلب 6873727

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