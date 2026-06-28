https://mehrnews.com/x3crS9 ۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ کد مطلب 6873727 استانها گیلان استانها گیلان ۸ تیر ۱۴۰۵، ۰:۵۵ صد و بیستمین شب بعثت مردم آستارا در خیابان آستارا- در ادامه سلسله شبهای بعثت مردمی، آستارا امشب شاهد صد و بیستمین حضور خیابانی مردم بود. دریافت 12 MB ویدئو: علی ساسانیان کد مطلب 6873727 کپی شد مطالب مرتبط حماسه صدو نوزدهم آستارایی ها زیر بارش شدید باران آستارا در شب ۱۲۲؛ مردم همچنان در میدان حضور دارند میدانداری آستاراییها در صد و چهاردهمین اجتماع شبانه همنوایی مرزنشینان آستارایی در شب سوم محرم شور حسینی در اجتماع شبانه آستاراییها مردم ارومیه در شبهای حماسه و حضور میدان را رها نکرده اند برچسبها آستارا تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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