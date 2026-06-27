به گزارش خبرنگار مهر،دیدار تیم‌های ملی فوتبال کرواسی و غنا از ساعت ۰۰:۳۰ شامگاه شنبه در ورزشگاه فیلادلفیا از گروهL برگزار شد که این مسابقه در پایان با برتری ۲ بر یک شاگردان زلاتکو دالیچ به پایان رسید.

پتار سوچیچ (۳۱) و نیکولا ولاشیچ(۸۳) و دریک لوکاس (۷۳) برای غنا گلزنی کردند.

این مسابقه برای فوتبال ایران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، چرا که در صورت پیروزی غنا، صعود تیم ملی ایران به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم ۱۲ گروه جام جهانی قطعی می‌شد، اما کرواسی با کسب سه امتیاز این دیدار، معادلات را تغییر داد و امید شاگردان کارلوس کی‌روش را برای صعود زودهنگام از بین برد.

کرواسی بازی را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۱۶ تا آستانه باز کردن دروازه غنا پیش رفت، اما ضربه نیکولا ولاشیچ از پشت محوطه جریمه به تیرک دروازه برخورد کرد و راهی اوت شد.

برتری کروات‌ها سرانجام در دقیقه ۳۱ به گل تبدیل شد. پتار سوچیچ با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه، توپ را به گوشه دروازه غنا فرستاد تا کرواسی با برتری یک بر صفر راهی رختکن شود.

در نیمه دوم، غنا با تغییر شیوه بازی مالکیت توپ را در اختیار گرفت و فشار بیشتری روی دروازه کرواسی ایجاد کرد. این تیم در دقیقه ۷۳ موفق به گلزنی شد، اما داور پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدئویی، گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.

با این حال حملات غنا ادامه یافت و در دقیقه ۷۷ این تیم سرانجام به گل تساوی رسید تا بازی با نتیجه یک بر یک دنبال شود و امیدهای ایران نیز بار دیگر زنده شود.

این خوشحالی اما تنها چند دقیقه دوام داشت. کرواسی در دقیقه ۸۳ روی ارسال کرنر لوکا مودریچ، با ضربه سر نیکولا ولاشیچ برای دومین بار دروازه غنا را باز کرد تا بار دیگر از حریف پیش بیفتد.

در ادامه نیز تلاش بازیکنان غنا برای جبران نتیجه ثمری نداشت و کرواسی با حفظ برتری ۲ بر یک، سه امتیاز حساس این دیدار را به دست آورد.

با این نتیجه، کرواسی گام بلندی برای صعود از گروه خود برداشت ولی تیم ملی ایران نیز نتوانست صعود خود را در پایان این مسابقه قطعی کند. غنا نیز با هدایت کی روش با ۴ امتیاز راهی دور حذفی این رقابت ها شد.