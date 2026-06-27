به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در سومین و آخرین بازی مرحله گروهی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۶ تیر رو در روی تیم ملی مصر قرار گرفت که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. در وقت های اضافه نیمه دوم، شجاع خلیل زاده موفق شد گل دوم را برای ایران به ثمر برساند که پس از بررسی سیستم کمک داور ویدئویی VAR گل این بازیکن رد شد.

یورگن کلوپ سرمربی سابق تیم فوتبال لیورپول در این رابطه اظهار داشت: در حال حاضر دیگر بحث درباره تاکتیک‌ها یا کیفیت فوتبال نیست. تنها چیزی که همه درباره آن صحبت خواهند کرد، تصمیمی است که گل دیرهنگام ایران را مردود اعلام کرد.

وی افزود: در سطح جام جهانی، هر تصمیم داوری اهمیت بسیار زیادی دارد. اگر قرار است VAR در چنین لحظه‌ای یک گل را برگرداند، باید بر اساس شواهدی کاملاً واضح و بدون تردید باشد، اما من فکر نمی‌کنم در این صحنه چنین چیزی وجود داشت.

سرمربی پیشین لیورپول ادامه داد: سخت‌ترین بخش ماجرا، تأثیری است که این تصمیم بر بازیکنان و هواداران گذاشت. آن‌ها فکر می‌کردند گلی زده‌اند که آن‌ها را به مرحله یک‌ شانزدهم نهایی می‌فرستد؛ جشن گرفتند و آن لحظه را زندگی کردند، اما همه چیز از آن‌ها گرفته شد.

کلوپ تصریح کرد: VAR برای حذف اشتباهات واضح وارد فوتبال شد، نه اینکه میلیون‌ها نفر را درگیر بحث و تردید درباره درستی یک تصمیم کند. اگر بعد از بازبینی هنوز این‌قدر ابهام وجود دارد، یعنی یک جای کار مشکل دارد.

او در پایان گفت: من واقعاً برای ایران ناراحت شدم، چون چنین لحظاتی می‌تواند سرنوشت یک نسل را رقم بزند. در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال، همه شایسته تصمیم‌هایی هستند که هیچ شکی در آن‌ها وجود نداشته باشد.