حمله تند زلاتان به داوری دیدار ایران و مصر؛ این تصمیم قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در دور پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ امروز شنبه ۶ تیر در سیاتل آمریکا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید. این نتیجه در حالی رقم خورد که ایران در وقت های اضافه نیمه دوم و توسط شجاع خلیل زاده موفق به باز کردن دروازه مصر برای بار دوم شد اما سیستم کمک داوری ویدئویی VAR آن را مردود اعلام کرد.
زلاتان ابراهیموویچ که به عنوان کارشناس رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در شبکه «فاکس اسپورتس» حضور دارد، در گفتگو با روزنامه کوریره دلو اسپورت با انتقاد از این تصمیم اظهار کرد: دقیقا به همین دلیل است که مردم اعتمادشان را به VAR از دست میدهند. گفته میشود این فناوری برای اصلاح اشتباهات واضح به وجود آمده، اما در بزرگترین صحنه فوتبال جهان، خودش جنجالهای بیشتری ایجاد میکند. این موضوع به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی با تأکید بر اینکه گل خلیلزاده صحیح بوده، افزود: صحنه را بارها و بارها تماشا کردم، اما هنوز هم نمیفهمم چگونه آن را آفساید تشخیص دادهاند. اگر قرار است گلی که میتواند سرنوشت یک تیم در جام جهانی را تغییر دهد مردود اعلام شود، باید صددرصد از تصمیم خود مطمئن باشید، نه اینکه از پشت مانیتور حدس بزنید.
ستاره پیشین فوتبال سوئد ادامه داد: میلیونها ایرانی پس از به ثمر رسیدن آن گل، تصور کردند شاهد یک لحظه تاریخی هستند، اما تنها چند ثانیه بعد، گروهی از داوران آن شادی را از بین بردند. شما فقط یک گل را مردود اعلام نکردید، بلکه رؤیای یک ملت را دزدیدید.
ابراهیموویچ همچنین خواستار پاسخگویی عوامل داوری شد و گفت: داور مسابقه و مسئولان VAR باید بابت چنین تصمیمهایی پاسخگو باشند. نمیتوان پشت فناوری پنهان شد، وقتی از آن به شکل نادرست استفاده میشود. این عدالت نیست، بلکه ناتوانی است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: جام جهانی هر چهار سال یک بار برگزار میشود. بازیکنان برای حضور در این مسابقات از همه چیز خود میگذرند و هواداران از سراسر جهان سفر میکنند، اما یک تصمیم بحثبرانگیز میتواند ماهها تلاش و زحمت را بر باد دهد. چنین چیزی غیرقابل بخشش است.
ابراهیموویچ در پایان با انتقاد از عملکرد تیم داوری این مسابقه تصریح کرد: اگر سطح داوری در مهمترین تورنمنت فوتبال جهان این باشد، یعنی یک مشکل جدی وجود دارد. فوتبال شایسته بهترینهاست، بازیکنان شایسته بهترینها هستند و مهمتر از همه، هواداران سزاوار قضاوتی بسیار بهتر هستند.
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