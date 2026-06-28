تساوی پرحاشیه الجزایر و اتریش و ایجاد شائبه تبانی در بازی مشکوک

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال الجزایر و اتریش در آخرین دیدار خود از گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز یکشنبه ۷ تیر در ورزشگاه شهر کانزاس‌سیتی آمریکا به مصاف هم رفتند که این دیدار پرهیجان در نهایت با تساوی ۳ بر ۳ به پایان رسید تا هر دو تیم جواز حضور در مرحله یک‌هشتم نهایی را کسب کنند و ایران از دور رقابت‌ها حذف شود.

این مسابقه در حالی برگزار شد که هر دو تیم می‌دانستند کسب یک امتیاز برای صعود کافی است، اما برخلاف دیدار جنجالی و مشهور «رسوایی خیخون» در جام جهانی ۱۹۸۲، دو تیم از همان ابتدای بازی با انگیزه هجومی وارد زمین شدند و تا آخرین ثانیه‌ها برای کسب پیروزی جنگیدند.

اتریش بازی را با فشار هجومی آغاز کرد و در دقیقه‌ای پس از وقفه بابت نوشیدن آب در نیمه نخست، روی ارسال بلند «دیوید آلابا»، «مارکو آرناتوویچ» با فراری تماشایی پشت مدافعان صاحب توپ شد و پس از مهار اولیه، ضربه او با اشتباه «اسامه بن‌بوط» که به جای «لوکا زیدان» درون دروازه الجزایر قرار گرفته بود در دقیقه ۲۸ وارد دروازه شد تا اتریش یک بر صفر پیش بیفتد.

پس از این گل و در شرایطی که الجزایر خود را در آستانه حذف می‌دید، حملات این تیم شدت گرفت. ابتدا «فارس شعیبی» با شوتی تماشایی از فاصله حدود ۲۰ متری تیرک دروازه اتریش را به لرزه درآورد و دقایقی بعد «رافیک بلغالی» روی توپی که پس از برخورد به پرچم کرنر دوباره وارد زمین شده بود، با واکنشی سریع توپ را در اختیار گرفت، چند مدافع را جا گذاشت و با شوتی محکم از زاویه بسته در دقیقه ۴۵ گل تساوی را به ثمر رساند تا نیمه نخست با نتیجه یک بر یک خاتمه یابد.

در نیمه دوم بار دیگر اتریش ابتکار عمل را در دست گرفت و در دقیقه ۵۵ روی حرکت «کنراد لایمر» و پاس رو به عقب او، «مارسل زابیتزر» با ضربه‌ای تک‌ضرب دروازه الجزایر را باز کرد تا اتریش برای دومین بار از حریف پیش بیفتد.

اما این برتری تنها پنج دقیقه دوام داشت و این بار «حسام عوار» با حرکتی دیدنی از سمت چپ و ارسال دقیق خود زمینه را برای گل دوم الجزایر فراهم کرد تا «ریاض محرز» در تیر دوم توپ را وارد دروازه کند و بازی دوباره به تساوی کشیده شود.

در ادامه هر دو تیم فرصت‌هایی برای رسیدن به گل برتری داشتند، اما از دقیقه ۸۵ به بعد از شدت حملات کاسته شد و حتی هواداران حاضر در ورزشگاه با سوت‌های اعتراضی خود نسبت به کاهش هیجان بازی واکنش نشان دادند.

با این حال، مسابقه در وقت‌های تلف‌شده به اوج هیجان رسید. در دقیقه ۳+۹۰، «ریاض محرز» با شوتی تماشایی از پشت محوطه جریمه برای سومین بار دروازه اتریش را باز کرد تا الجزایر ۳ بر ۲ پیش بیفتد؛ گلی که در آن لحظه این تیم را به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله حذفی می‌کرد و در مقابل، ایران به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم در آستانه صعود قرار می‌گرفت.

اما این پایان کار نبود و در دقیقه ۶+۹۰، «ساشا کالایدزیچ» روی ارسال از جناحین با ضربه سر گل تساوی را وارد دروازه الجزایر کرد؛ گلی که دو دقیقه پس از زمان اعلام‌شده برای وقت‌های تلف‌شده به ثمر رسید و باعث شد اتریش نیز با کسب یک امتیاز صعود خود را قطعی کند. این گل با شادی گسترده بازیکنان و هواداران اتریش در ورزشگاه همراه شد.

با این نتیجه، الجزایر به عنوان آخرین تیم سوم برتر مسابقات راهی مرحله یک‌هشتم نهایی شد و ایران که در هر سه مسابقه مرحله گروهی خود به تساوی رسیده بود، از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. تیم ملی ایران روز گذشته نیز در دیدار برابر مصر گل پیروزی‌بخش خود را در دقایق پایانی پس از بازبینی کمک‌داور ویدئویی (VAR) به دلیل آفساید از دست داده بود.

بر اساس برنامه مرحله حذفی، تیم ملی اتریش که به عنوان تیم دوم گروه J صعود کرد، روز پنج‌شنبه در شهر لس‌آنجلس به مصاف اسپانیا خواهد رفت و الجزایر نیز بامداد جمعه در شهر ونکوور برابر سوئیس صف‌آرایی خواهد کرد.

روند بازی، به‌ویژه در ۲۰ دقیقه پایانی، شائبه‌هایی را در میان برخی هواداران ایجاد کرد؛ چرا که هر دو تیم تمایل چندانی به حملات جدی و گلزنی نشان نمی‌دادند و در وقت‌های تلف‌شده نیز هر بار یکی از تیم‌ها گلزنی کرد، تیم مقابل بلافاصله پاسخ داد تا مسابقه با تساوی به پایان برسد.