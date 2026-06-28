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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۵

بیل مکانیکی ۳۰۰ میلیارد ریالی قاچاق در هرمزگان توقیف شد

بیل مکانیکی ۳۰۰ میلیارد ریالی قاچاق در هرمزگان توقیف شد

بندرعباس - جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان از کشف و توقیف یک دستگاه بیل مکانیکی قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال توسط پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری از کشف یک دستگاه بیل مکانیکی قاچاق به ارزش ۳۰۰ میلیارد ریال در استان خبر داد و اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز، هنگام کنترل و پایش خودروهای خروجی یکی از بنادر تجاری هرمزگان به یک دستگاه کامیون کشنده تریلی حامل بیل مکانیکی مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بررسی‌های دقیق، اسناد و مدارک مربوط به محموله را مورد ارزیابی قرار دادند که مشخص شد مدارک ارائه شده با مشخصات بیل مکانیکی مطابقت نداشته و این دستگاه به صورت قاچاق حمل می‌شود.

جانشین فرمانده انتظامی هرمزگان با بیان اینکه قاچاقچیان قصد خروج غیرقانونی این دستگاه از استان را داشتند، تصریح کرد: با هوشیاری مأموران پلیس این اقدام ناکام ماند و بیل مکانیکی قاچاق توقیف شد.

دولتیاری ارزش این دستگاه را بنا بر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی و دستگاه‌های ذیربط ارسال شده است.

کد مطلب 6872698

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