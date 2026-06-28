درد پاهای کودکان را جدی بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عاطفه حبیبی، با اشاره به شایع بودن درد پا در کودکان سنین رشد، گفت: بسیاری از کودکان، به‌ویژه در سنین ۳ تا ۱۲ سالگی، از درد پا شکایت می‌کنند که این دردها اغلب در ساعات عصر یا شب بروز می‌یابد و ممکن است هر دو پا را درگیر کند.

وی افزود: در مواردی که درد کودک صبح‌ها برطرف می‌شود، کودک روز بعد به‌راحتی راه می‌رود، بازی می‌کند و فعالیت طبیعی خود را دارد، این دردها بیشتر با عنوان «درد رشد» شناخته می‌شوند و در اغلب موارد نشانه بیماری خطرناک نیستند.

این فوق‌تخصص روماتولوژی کودکان با بیان اینکه گاهی درد پا می‌تواند علامتی از بیماری‌های التهابی یا روماتیسمی باشد، هشدار داد: اگر کودک هنگام بیدار شدن از خواب دچار خشکی مفاصل باشد، یک یا چند مفصل او تورم داشته باشد، دچار لنگ زدن در هنگام راه رفتن شود، درد برای هفته‌ها ادامه پیدا کند یا درد موجب محدودیت فعالیت‌های روزانه کودک شود، لازم است حتماً توسط پزشک ارزیابی شود.

حبیبی ادامه داد: علائمی مانند تب‌های طولانی‌مدت، بثورات پوستی، کاهش وزن، خستگی غیرطبیعی، یا درد همراه با تورم و گرمی در یک مفصل نیز از نشانه‌هایی هستند که نباید نادیده گرفته شوند.

وی با تأکید بر ضرورت تشخیص صحیح دردهای کودکان گفت: نکته مهم این است که همه دردهای کودکان درد رشد نیستند؛ از سوی دیگر، هر دردی نیز الزاماً نشانه بیماری روماتیسمی نیست؛ تشخیص دقیق، نیازمند بررسی شرح حال، معاینه بالینی و در صورت لزوم انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های تکمیلی است.

حبیبی خاطرنشان کرد: خوشبختانه بسیاری از بیماری‌های روماتولوژیک کودکان در صورت تشخیص زودهنگام، قابل درمان و کنترل هستند و می‌توان از بروز عوارض جدی، آسیب به سایر ارگان‌ها و اختلال در رشد کودک پیشگیری کرد.

وی توصیه کرد: در صورتی که کودک دچار دردهای مکرر، خستگی جسمانی، تب‌های طولانی‌مدت، بثورات پوستی یا محدودیت در فعالیت‌های روزانه است، خانواده‌ها باید برای بررسی دقیق‌تر به پزشک مراجعه کنند و موضوع را صرفاً به درد رشد نسبت ندهند.