رضا نامدار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد یگان حفاظت محیط زیست استان در سه ماهه اول ۱۴۰۵ اظهار کرد: مأموران یگان با تلاش مستمر و گشت‌زنی‌های گسترده میدانی، با موارد متعددی از تخلفات زیست‌محیطی برخورد کردند.

وی افزود: در بخش شکار غیرمجاز پستانداران، ۴۰ مورد تخلف ثبت شد که شامل گونه‌هایی مانند جبیر ماده، پازن، بز، کل، آهو و ماده آهو بود و در این رابطه هشت نفر بازداشت شدند؛ همچنین با چهار مورد شروع به شکار و ۶ نفر متخلف برخورد شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست استان اصفهان ادامه داد: در بخش زنده‌گیری پرندگان، ۱۶ مورد تخلف شناسایی شد که طی آن پرندگانی از گونه بلدرچین و دلیجه کشف و ۲ نفر متخلف دستگیر شدند. همچنین یک مورد شکار غیرمجاز پرندگان وحشی ثبت و پرونده به مرجع قضایی ارجاع شد.

نامدار گفت: در حوزه سلاح و ادوات شکار، سه قبضه سلاح غیرمجاز و ۲ قبضه سلاح مجاز کشف شد و سه نفر در این زمینه شناسایی شددند. همچنین ۶۷ مورد انواع ادوات و وسایل شکار و صید غیرمجاز شامل چاقو، کارد سلاخی، فشنگ، گوشت شکار، دوربین شکاری، موتورسیکلت، GPS، ساطور، تبر و سایر اقلام از متخلفان کشف شد.

وی به تخلفات دام و تصرف اراضی اشاره کرد و افزود: یک مورد تعلیف غیرمجاز دام با ۳۰ رأس گوسفند در منطقه کرکس ثبت شد. همچنین ۹۰ مترمربع تصرف غیرمجاز شناسایی و رفع تصرف گردید که سه نفر متخلف در این پرونده تحت پیگرد قرار گرفتند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست اصفهان افزود: از دیگر موارد ثبت‌شده می‌توان به پنج مورد بوته‌کنی آویشن در مناطق کلاه‌قاضی و دالانکوه، ۱۸ مورد درگیری و تعقیب و گریز، و یک مورد تلف شدن جبیر نر بر اثر تصادف جاده‌ای اشاره کرد.

به گفته نامدار، میزان ضرر و زیان متعلقه ناشی از این تخلفات بیش از ۶۰ میلیارد ریال برآورد شده است.