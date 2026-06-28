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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۹

فعالیت ۲۰ کارگاه حصیربافی در مناطق مختلف ایلام

فعالیت ۲۰ کارگاه حصیربافی در مناطق مختلف ایلام

ایلام - مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام از فعالیت ۲۰ کارگاه حصیربافی در مناطق مختلف ایلام خبر داد.

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۲۰ کارگاه حصیربافی در مناطق مختلف استان به ویژه شهرستان‌های آبدانان و دهلران اظهار داشت: این هنر کهن با قدمتی بیش از ۸۰۰۰ سال، یکی از قدیمی‌ترین صنایع دستی ایران محسوب می‌شود.

وی افزود: روستاهای استان به ویژه در مناطق جنوبی، ظرفیت بالایی برای توسعه این رشته هنری دارند و مواد اولیه آن نیز به وفور در دسترس روستاییان قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام تصریح کرد: صنایع دستی در مناطق روستایی، یکی از عوامل مکمل اقتصاد کشاورزی محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارهای روستایی و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه کارگاه‌های حصیربافی، ارائه تسهیلات و همچنین ایجاد بازار فروش و صادرات محصولات صنایع دستی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با رونق این هنر کهن، شاهد بهبود معیشت هنرمندان و صنعت‌گران این حوزه باشیم.

کد مطلب 6872760

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