فعالیت ۲۰ کارگاه حصیربافی در مناطق مختلف ایلام

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت ۲۰ کارگاه حصیربافی در مناطق مختلف استان به ویژه شهرستان‌های آبدانان و دهلران اظهار داشت: این هنر کهن با قدمتی بیش از ۸۰۰۰ سال، یکی از قدیمی‌ترین صنایع دستی ایران محسوب می‌شود.

وی افزود: روستاهای استان به ویژه در مناطق جنوبی، ظرفیت بالایی برای توسعه این رشته هنری دارند و مواد اولیه آن نیز به وفور در دسترس روستاییان قرار دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام تصریح کرد: صنایع دستی در مناطق روستایی، یکی از عوامل مکمل اقتصاد کشاورزی محسوب می‌شود و می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد خانوارهای روستایی و جلوگیری از مهاجرت آنها به شهرها ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه کارگاه‌های حصیربافی، ارائه تسهیلات و همچنین ایجاد بازار فروش و صادرات محصولات صنایع دستی در دستور کار قرار دارد و امیدواریم با رونق این هنر کهن، شاهد بهبود معیشت هنرمندان و صنعت‌گران این حوزه باشیم.