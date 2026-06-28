حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دولت ۲۵۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساختهای گلخانهای استان هزینه میکند، اظهار داشت: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، به ازای هر هکتار گلخانه حدود ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد میشود که این امر نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری مناطق روستایی خواهد داشت.
وی افزود: هماکنون ۲۵ هکتار شهرک گلخانهای در دو شهرستان استان با ظرفیت اشتغال نزدیک به ۳۰۰ نفر در حال فعالیت هستند و تولید سالانه این گلخانهها بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ تن برآورد شده است.
وی تصریح کرد: برنامهریزی برای توسعه ۳۰۰ هکتار شهرک گلخانهای جدید در سطح استان انجام شده و امیدواریم در یک برنامه دو تا سه ساله بتوانیم این طرحها را به مرحله اجرا برسانیم.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در شهرکهای مهران، دهلران و ایلام انجام شده و برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز محدودیت منابع نداریم و با توجه به پتانسیل بالای استان، حتماً این سرمایهگذاریها را ادامه خواهیم داد.
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