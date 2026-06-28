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۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۹

سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی دولت در زیرساخت‌های گلخانه‌ای ایلام

سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی دولت در زیرساخت‌های گلخانه‌ای ایلام

ایلام - رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام از سرمایه‌گذاری ۲۵۰ میلیارد تومانی دولت در زیرساخت‌های گلخانه‌ای ایلام خبر داد.

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دولت ۲۵۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌های گلخانه‌ای استان هزینه می‌کند، اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، به ازای هر هکتار گلخانه حدود ۱۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود که این امر نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری مناطق روستایی خواهد داشت.

وی افزود: هم‌اکنون ۲۵ هکتار شهرک گلخانه‌ای در دو شهرستان استان با ظرفیت اشتغال نزدیک به ۳۰۰ نفر در حال فعالیت هستند و تولید سالانه این گلخانه‌ها بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ تن برآورد شده است.

وی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای توسعه ۳۰۰ هکتار شهرک گلخانه‌ای جدید در سطح استان انجام شده و امیدواریم در یک برنامه دو تا سه ساله بتوانیم این طرح‌ها را به مرحله اجرا برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری در شهرک‌های مهران، دهلران و ایلام انجام شده و برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز محدودیت منابع نداریم و با توجه به پتانسیل بالای استان، حتماً این سرمایه‌گذاری‌ها را ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 6872771

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