  1. استانها
  2. لرستان
۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۲۰

جزئیات جدید از آتش‌سوزی در انبار دارو بیمارستان «شهدای عشایر» خرم‌آباد

جزئیات جدید از آتش‌سوزی در انبار دارو بیمارستان «شهدای عشایر» خرم‌آباد

خرم‌آباد - مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان جزئیات جدیدی از آتش‌سوزی در انبار دارو بیمارستان «شهدای عشایر» خرم‌آباد را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی صبح امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در پی وقوع آتش‌سوزی در انبار مرکزی بیمارستان شهدای عشایر، نیروهای آتش‌نشانی و امداد و نجات بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق همچنان در حال انجام است.

وی گفت: این حادثه تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، تأکید کرد: با اعلام وقوع حریق در انبار مرکزی بیمارستان شهدای عشایر، تیم‌های اطفای حریق و امداد و نجات آتش‌نشانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.

پازوکی، عنوان کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، نیروهای امدادی در حال کنترل و خاموش‌کردن حریق هستند و اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر بخش‌های مجموعه در حال انجام است.

وی گفت: این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته و اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع آتش‌سوزی و میزان خسارات احتمالی پس از بررسی‌های بیشتر اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6872799

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها