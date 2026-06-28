به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پازوکی صبح امروز یکشنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در پی وقوع آتشسوزی در انبار مرکزی بیمارستان شهدای عشایر، نیروهای آتشنشانی و امداد و نجات بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق همچنان در حال انجام است.
وی گفت: این حادثه تاکنون هیچگونه تلفات جانی در پی نداشته است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، تأکید کرد: با اعلام وقوع حریق در انبار مرکزی بیمارستان شهدای عشایر، تیمهای اطفای حریق و امداد و نجات آتشنشانی در کوتاهترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند و عملیات مهار آتش را آغاز کردند.
پازوکی، عنوان کرد: بر اساس گزارشهای اولیه، نیروهای امدادی در حال کنترل و خاموشکردن حریق هستند و اقدامات لازم برای جلوگیری از گسترش آتش به سایر بخشهای مجموعه در حال انجام است.
وی گفت: این حادثه تاکنون تلفات جانی نداشته و اطلاعات تکمیلی درباره علت وقوع آتشسوزی و میزان خسارات احتمالی پس از بررسیهای بیشتر اطلاعرسانی خواهد شد.
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