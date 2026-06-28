اقتدار دستگاه قضایی، پشتوانه عدالت و صیانت از حقوق ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران در پیامی به مناسبت هفته قوه قضائیه، با گرامیداشت یاد شهید آیتالله دکتر بهشتی و شهدای دستگاه قضایی، بر نقش این قوه در پاسداری از حقوق عمومی، مقابله با فساد، حمایت از امنیت ملی و پیگیری حقوقی جنایتهای جنگ تحمیلی سوم تأکید کرد.
متن کامل پیام به شرح زیر است؛
بسمالله الرحمن الرحیم
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ»
هفته قوه قضائیه، یادآور مجاهدت خالصانه انسانهایی است که عدالت را بنیان اعتماد عمومی و قانون را پشتوانه استحکام جامعه قرار دادهاند.
نام بلند شهید آیتالله دکتر بهشتی، نهتنها در حافظه تاریخی انقلاب اسلامی، بلکه در منظومه عدالتخواهی این سرزمین ماندگار است؛ شخصیتی که با اندیشه، اخلاص و مجاهدت، خدمت در دستگاه قضایی را با مسئولیتپذیری، مردمداری و حقطلبی پیوند زد.
امروز نیز قوه قضائیه با تکیه بر استقلال، قانونمداری و عدالتمحوری، نقشی تعیینکننده در صیانت از حقوق عمومی، پشتیبانی از امنیت ملی و تحکیم آرامش اجتماعی بر عهده دارد.
همکاری و همافزایی سازنده میان دستگاه قضایی و قوه مجریه در رفع موانع خدمترسانی، صیانت از بیتالمال، مقابله با فساد، تسهیل امور مردم و ارتقای کارآمدی نظام اداری، ظرفیتی ارزشمند برای افزایش رضایتمندی عمومی و پیشبرد اهداف کشور به شمار میرود.
در جریان جنگ تحمیلی سوم و در پی تجاوز آشکار آمریکا و رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، دستگاه قضایی با رویکردی مسئولانه، علاوه بر برخورد قاطع با عوامل مرتبط با دشمن، در مستندسازی جنایتها، پیگیری حقوقی تجاوزات و دفاع از حقوق ملت ایران در مجاری داخلی و بینالمللی، نقشی مؤثر و راهگشا ایفا کرد؛ حضوری که جلوهای از اقتدار حقوقی جمهوری اسلامی و عزم ملی برای پاسداری از عزت و استقلال کشور بود.
بیتردید، استمرار این رویکرد مدبرانه، زمینه استیفای حقوق ملت ایران و پاسخگو ساختن عاملان و آمران جنایتهای اخیر را در عرصههای بینالمللی بیش از پیش فراهم خواهد کرد و بر سرمایه اعتماد عمومی به دستگاه عدالت خواهد افزود.
اینجانب با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله دکتر بهشتی، شهدای والامقام دستگاه قضایی و شهدای سرافراز جنگ تحمیلی سوم، فرارسیدن هفته قوه قضائیه را به قضات شریف، مدیران، کارکنان پرتلاش این قوه و خانواده بزرگ دستگاه قضایی در سراسر کشور، بهویژه استان تهران، تبریک عرض میکنم.
از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر اجرای عدالت، پاسداری از حقوق ملت و خدمت صادقانه به مردم، در سایه عنایات حضرت ولیعصر(عج) و رهنمودهای مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله سیدمجتبی حسینی خامنهای، مسئلت دارم.
محمدصادق معتمدیان
استاندار تهران
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