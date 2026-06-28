پیام مشترک امام جمعه و استاندار کرمانشاه به مناسبت هفته قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه و استاندار کرمانشاه با صدور پیامی مشترک، فرا رسیدن هفته قوه قضائیه را گرامی داشته و از خدمات مجموعه دستگاه قضایی در مسیر اجرای عدالت و پاسداری از حقوق عمومی قدردانی کردند.

در این پیام، هفته قوه قضائیه یادآور مجاهدت‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و یارانش عنوان شده و بر نقش ماندگار این شهیدان در ترویج عدالت، قانون‌مداری و خدمت صادقانه به مردم تأکید شده است.

در ادامه این پیام آمده است که قوه قضائیه در نظام جمهوری اسلامی ایران، پناهگاه مظلومان، حافظ حقوق عامه، صیانت‌کننده از کرامت انسانی و یکی از ارکان اساسی تحقق عدالت اجتماعی به شمار می‌رود و تقویت سلامت اداری، مبارزه با فساد، صیانت از بیت‌المال و رسیدگی عادلانه به مطالبات مردم، زمینه افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی را فراهم می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کرمانشاه همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، به‌ویژه شهید آیت‌الله دکتر بهشتی، این مناسبت را به رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، قضات، کارکنان دستگاه قضایی و مردم استان تبریک گفتند.

در پایان این پیام، آیت الله غفوری و منوچهر حبیبی با آرزوی سلامتی و توفیق برای مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی، استمرار خدمت صادقانه، اجرای عدالت، احقاق حقوق مردم و تحقق منویات مقام معظم رهبری را از خداوند متعال مسئلت کردند.