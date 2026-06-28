محمد حسن امامیان در گفتگو با خبرنگار مهر، به مراجعه کودک هشت ساله شاهرودی بر اثر جراحات عمیق ناشی از حمله یک سگ نگهبان در ناحیه ران اشاره داشت و اظهار کرد: پس از مراجعه این کودک به واحد هاری شاهرود اقدامات لازم درمانی برای وی انجام گرفت.

وی این اقدامات اولیه را مواردی نظیر شستشو استاندارد زخم، واکسیناسیون، سرم‌تراپی و ضدعفونی زخم عنوان کرد و ادامه داد: این کودک برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین (ع) شاهرود اعزام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از افزایش ۱۸ درصدی موارد حیوان‌گزیدگی در مناطق تحت پوشش این دانشگاه خبر داد و یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه، ۶۷۴ مورد حیوان‌گزیدگی تحت مراقبت کامل واحدهای پیشگیری و درمان هاری قرار گرفتند.

امامیان با بیان اینکه میانگین مراجعات روزانه به واحد هاری شاهرود حدود هفت نفر است، تصریح کرد: روند افزایشی موارد حیوان‌گزیدگی ضرورت توجه بیشتر به آموزش‌های پیشگیرانه را نشان می‌دهد.

وی افزود: اینکه سه واحد شبانه‌روزی پیشگیری و درمان هاری در شاهرود، میامی و کالپوش به صورت ۲۴ ساعته آماده ارائه خدمات هستند و تمامی افراد دچار حیوان‌گزیدگی خدمات لازم را مطابق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت دریافت می‌کنند.