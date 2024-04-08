به گزارش خبرنگار مهر، روحالله شکری صبح امروز دوشنبه در گفتوگویی رسانهای اظهار کرد: با توجه به اهمیت بیماری هاری و لزوم درمان موارد حیوانگزیده به منظور پیشگیری از ابتلای شهروندان به بیماری هاری، مرکز درمان حیوانگزیدگی آبادان با هدف ارائه خدمات درمانی تجهیز شد.
وی تاکید کرد: بیماری هاری یکی از مهمترین بیماریهای مشترک بین حیوان و انسان است که در خیلی از مناطق جهان شایع است و در کشور ما نیز یک اولویت بهداشتی مهم به شمار میآید. البته با توجه به درصد کشندگی بیماری یادشده، برنامه مراقبت و پیگیری تمام آسیبدیدگان حیوانگزیدگی توسط کارشناسان مرکز بهداشت در حال اجرا است.
شکری، کارهای درمانی افراد حیوانگزیده در مرکز درمان حیوانگزیدگی را شستوشوی محل زخم با آب و صابون به مدت ۱۵- ۲۰ دقیقه، تزریق واکسن هاری و تزریق سرم ضد هاری برشمرد و گفت: در صورت نیاز، ارائه این خدمات برای افراد حیوانگزیده در ساعت اداری در مرکز درمان حیوانگزیدگی واقع در مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی (ره) و در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل در اورژانس بیمارستان شهید بهشتی آبادان انجام میشود.
وی از رایگان بودن خدمات ارائهشده در مرکز درمان حیوانگزیدگی آبادان خبر داد و تصریح کرد: شهروندان در صورت هر گونه مواجهه با حیوانگزیدگی هر چه سریعتر به مرکز یادشده مراجعه کنند.
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