فرصت ویرایش حوزه امتحانی در آزمون دستیاری آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، زمان برگزاری پنجاه‌ وسومین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی از تاریخ ۲۵ تیرماه جاری به اول مردادماه ۱۴۰۵ موکول شده است.

مرکز سنجش آموزش پزشکی در جدیدترین اطلاعیه اعلام کرد: با توجه به افزوده شدن پنج حوزه امتحانی جدید، امکان ویرایش حوزه آزمون در پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی از ۷ تا ۹ تیرماه جاری فراهم شده است.

حوزه‌های امتحانی البرز، ایلام، بجنورد، زنجان و یاسوج، به مجموعه حوزه های امتحانی اضافه شده اند و امکان ویرایش حوزه آزمون برای داوطلبان فراهم شده است.

داوطلبان می‌توانند از امروز یکشنبه ۷ تیرماه ۱۴۰۵ تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی، نسبت به ویرایش حوزه آزمون خود اقدام کنند. از داوطلبان درخواست می‌شود در مهلت مقرر نسبت به بررسی و در صورت نیاز، اصلاح حوزه امتحانی خود اقدام کنند.

پیش از این حوزه‌های امتحانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک، شهرکرد، اردبیل، شیراز، ارومیه، کرمان، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، گلستان، بندرعباس، گیلان، بوشهر، لرستان، بیرجند، مشهد، تبریز، مازندران، شهر تهران، همدان، زاهدان، یزد (شهید صدوقی)، سمنان، قزوین، کاشان، کردستان و قم برنامه‌ریزی شده بود.