محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی، آسمان استان در ساعات پیش از ظهر امروز غالباً صاف خواهد بود، اما از اواسط روز به تدریج با افزایش نسبی ابر و وزش باد همراه می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی تا پایان هفته جاری در سطح استان تداوم خواهد داشت و در اغلب مناطق، آسمان به صورت صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر نیز افزایش ابر و وزش باد پدیده غالب خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت جوی مناطق شمالی استان بیان کرد: در روزهای یکشنبه و دوشنبه، برای مناطق شمالی استان به ویژه ارتفاعات شهرستان طارم، آسمان نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود و در این مناطق احتمال وقوع رگبارهای خفیف و پراکنده باران نیز وجود دارد.

رحمان‌نیا ادامه داد: همچنین از ساعات بعدازظهر روز سه‌شنبه تا اوایل صبح روز چهارشنبه نیز احتمال وقوع رگبارهای ضعیف و پراکنده باران در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست، اما با توجه به شرایط موجود، سامانه بارشی مؤثر و قابل‌توجهی که بتواند بارش گسترده‌ای را در استان رقم بزند، برای هفته جاری پیش‌بینی نشده است.

وی با اشاره به تغییرات دمایی استان گفت: با نفوذ جریانات پرفشار از سمت دریای خزر، از روز دوشنبه تا روز چهارشنبه شاهد استقرار هوای نسبتاً خنک‌تر در استان خواهیم بود که موجب کاهش نسبی دما در بیشتر مناطق می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان تصریح کرد: این کاهش دما موقتی است و بر اساس آخرین الگوهای پیش‌یابی، از روزهای پایانی هفته روند افزایش نسبی دما دوباره در استان آغاز خواهد شد و دمای هوا به تدریج افزایش می‌یابد.

رحمان‌نیا از شهروندان، کشاورزان، باغداران و بهره‌برداران بخش‌های مختلف خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های هواشناسی، به ویژه در مناطق شمالی و ارتفاعات استان، تمهیدات لازم را در برابر ناپایداری‌های موقت جوی و وزش باد در نظر بگیرند.