به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با عنوان «رِسا» به همت معاونت ارتباطات، رسانه و فضای مجازی این سازمان در حال برگزاری است. این رویداد تخصصی در راستای سیاست‌های راهبردی سازمان برای ارتقای کیفیت فعالیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای، شناسایی و معرفی الگوهای موفق، تقویت تعاملات حرفه‌ای و توسعه دانش روابط عمومی طراحی شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آثار و مستندات ارسالی در هفت محور تخصصی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و عملکرد روابط عمومی‌های مراکز، فرهنگسراها، مدیریت‌ها و واحدهای تابعه سازمان از سوی هیئت‌های انتخاب و داوری بررسی می‌شود.

دبیرخانه جشنواره اعلام کرد مهلت ارسال آثار و مستندات از ۲۳ خردادماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا ۶ تیرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت. شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را از طریق سامانه اختصاصی جشنواره به نشانی زیر ثبت و بارگذاری کنند:

https://jashnvareh.farhangsara.ir/resa/

هیئت علمی و شورای سیاست‌گذاری:

مهدی باقریان، سید غلامرضا کاظمی دینان، اکبر نصراللهی، جواد قاسمی، سید شهاب سیدمحسنی، فاطمه عزیزآبادی فراهانی

اعضای هیئت داوران جشنواره «رِسا»:

فرشید شکیبا، محمدرضا نجارزاده، حمیدرضا زندی، مریم سلیمی و مهدی عرفاتی.

اعضای هیئت انتخاب جشنواره «رِسا»:

حسین حقیقت‌پور، محمد عرفانی، زینب شکوهی، غلامرضا بختیاری، سعید ساداتی، سوفیا صوفی، محمدحسین امیری و رضا صفایی‌نژاد.

جشنواره «رِسا» تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی حوزه ارتباطات و رسانه، ضمن ایجاد بستری برای ارزیابی علمی و حرفه‌ای عملکرد روابط عمومی‌ها، زمینه تبادل تجربه، انتقال دانش و ارتقای استانداردهای ارتباطی در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را فراهم کند.

گفتنی است، آیین اختتامیه و معرفی برگزیدگان چهارمین جشنواره «رِسا» روز ۲۶ مردادماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.