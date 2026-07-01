به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا در نشست شورای فرهنگ عمومی استان یزد با اشاره به جایگاه راهبردی این شورا اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی از جایگاهی بسیار مهم و اثرگذار برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری، دستور تشکیل این شورا را صادر کردند و بر شکل‌گیری و تقویت آن تأکید ویژه داشتند.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که «اصلاح فرهنگ عمومی از همه کارها مهم‌تر است؛ زیرا این کار محور کارهای دیگر است.» همچنین رهبر شهید اهداف، مسئولیت‌ها و راهکارهای شورای فرهنگ عمومی را به‌روشنی تبیین کرده و اهتمام به انجام تکالیف این شورا را یک تکلیف شرعی دانسته‌اند. همین موضوع، مسئولیت اعضای شورا را دوچندان می‌کند و ایجاب می‌کند همه اقدامات در مسیر تحقق منویات رهبری هدایت شود.

آشنا با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی باید با رویکردی قرارگاهی فعالیت کند، تصریح کرد: در آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی، به‌طور ویژه بر قرارگاهی بودن شورا تأکید شده و کاستی‌های آیین‌نامه پیشین برطرف شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه جدید، مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها با امضای استاندار و مصوبات شوراهای شهرستان با امضای فرماندار ابلاغ می‌شود تا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد. همچنین تمامی دستگاه‌های عضو شورا موظف به اجرای مصوبات هستند و مسئولیت هر یک نیز به‌صورت مشخص تعیین شده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تشکیل پنج کمیته تخصصی در آیین‌نامه جدید گفت: این کمیته‌ها با هدف بررسی کارشناسی مسائل و موضوعات مهم فرهنگی تشکیل شده‌اند تا پس از انجام مطالعات تخصصی، نتایج و پیشنهادها برای تصمیم‌گیری به جلسه اصلی شورا ارائه شود.

وی استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، نخبگان و گروه‌های فعال فرهنگی را از الزامات موفقیت شورا دانست و افزود: می‌توان از این ظرفیت‌های ارزشمند برای انجام مطالعات کارشناسی دقیق و تسریع در فرآیند تصمیم‌سازی بهره گرفت.

آشنا همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم سالانه تأکید کرد و گفت: لازم است علاوه بر تعیین برنامه‌های سالانه و زمان‌بندی جلسات، دستور کار هر جلسه نیز از پیش مشخص باشد تا فعالیت‌ها با انسجام بیشتر دنبال شده و به مرحله اجرا برسد.

وی با اشاره به اولویت‌های شورای فرهنگ عمومی کشور اظهار داشت: در فرآیند بررسی مسائل فرهنگی کشور، از میان ۳۰ مسئله، ابتدا ۱۰ مسئله و در نهایت سه اولویت اصلی شناسایی شد که شامل ارتقای دینداری نوجوانان، سرمایه اجتماعی و فرهنگ شهروندی است. برای هر یک از این محورها نیز دستگاه‌های مسئول مشخص شده‌اند و اقدامات بر اساس اهداف تعیین‌شده در حال اجراست.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به فعالیت شورای فرهنگ عمومی استان یزد گفت: این شورا نیز فعالیت‌های خود را بر پایه پنج محور اساسی ساماندهی کرده است و امیدواریم با فعالیت کارگروه‌های تخصصی، مسائل اولویت‌دار استان به‌درستی شناسایی، پیگیری و اجرایی شود.

آشنا در پایان بر ضرورت برگزاری منظم و جدی جلسات شورای فرهنگ عمومی استان یزد تأکید کرد و گفت: باید با پیگیری مستمر مصوبات، محورهای پیشران و برنامه‌های مهندسی فرهنگی استان به مرحله اجرا برسد و اهداف پیش‌بینی‌شده با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول محقق شود.