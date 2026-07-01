  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ عمومی
۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

آیین‌نامه جدید، ضمانت اجرایی مصوبات شورای فرهنگ عمومی را تقویت می‌کند

آیین‌نامه جدید، ضمانت اجرایی مصوبات شورای فرهنگ عمومی را تقویت می‌کند

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور گفت: بر اساس این آیین‌نامه، مصوبات شورا در استان‌ها با امضای استاندار و در شهرستان‌ها با امضای فرماندار ابلاغ می‌شود تا از ضمانت اجرایی بیشتری برخوردار باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قادر آشنا در نشست شورای فرهنگ عمومی استان یزد با اشاره به جایگاه راهبردی این شورا اظهار کرد: شورای فرهنگ عمومی از جایگاهی بسیار مهم و اثرگذار برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که مقام معظم رهبری در دوران ریاست جمهوری، دستور تشکیل این شورا را صادر کردند و بر شکل‌گیری و تقویت آن تأکید ویژه داشتند.

وی افزود: رهبر شهید انقلاب همواره بر این نکته تأکید کرده‌اند که «اصلاح فرهنگ عمومی از همه کارها مهم‌تر است؛ زیرا این کار محور کارهای دیگر است.» همچنین رهبر شهید اهداف، مسئولیت‌ها و راهکارهای شورای فرهنگ عمومی را به‌روشنی تبیین کرده و اهتمام به انجام تکالیف این شورا را یک تکلیف شرعی دانسته‌اند. همین موضوع، مسئولیت اعضای شورا را دوچندان می‌کند و ایجاب می‌کند همه اقدامات در مسیر تحقق منویات رهبری هدایت شود.

آشنا با بیان اینکه شورای فرهنگ عمومی باید با رویکردی قرارگاهی فعالیت کند، تصریح کرد: در آیین‌نامه جدید شورای فرهنگ عمومی، به‌طور ویژه بر قرارگاهی بودن شورا تأکید شده و کاستی‌های آیین‌نامه پیشین برطرف شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آیین‌نامه جدید، مصوبات شورای فرهنگ عمومی استان‌ها با امضای استاندار و مصوبات شوراهای شهرستان با امضای فرماندار ابلاغ می‌شود تا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد. همچنین تمامی دستگاه‌های عضو شورا موظف به اجرای مصوبات هستند و مسئولیت هر یک نیز به‌صورت مشخص تعیین شده است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تشکیل پنج کمیته تخصصی در آیین‌نامه جدید گفت: این کمیته‌ها با هدف بررسی کارشناسی مسائل و موضوعات مهم فرهنگی تشکیل شده‌اند تا پس از انجام مطالعات تخصصی، نتایج و پیشنهادها برای تصمیم‌گیری به جلسه اصلی شورا ارائه شود.

وی استفاده از ظرفیت دانشگاهیان، نخبگان و گروه‌های فعال فرهنگی را از الزامات موفقیت شورا دانست و افزود: می‌توان از این ظرفیت‌های ارزشمند برای انجام مطالعات کارشناسی دقیق و تسریع در فرآیند تصمیم‌سازی بهره گرفت.

آشنا همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم سالانه تأکید کرد و گفت: لازم است علاوه بر تعیین برنامه‌های سالانه و زمان‌بندی جلسات، دستور کار هر جلسه نیز از پیش مشخص باشد تا فعالیت‌ها با انسجام بیشتر دنبال شده و به مرحله اجرا برسد.

وی با اشاره به اولویت‌های شورای فرهنگ عمومی کشور اظهار داشت: در فرآیند بررسی مسائل فرهنگی کشور، از میان ۳۰ مسئله، ابتدا ۱۰ مسئله و در نهایت سه اولویت اصلی شناسایی شد که شامل ارتقای دینداری نوجوانان، سرمایه اجتماعی و فرهنگ شهروندی است. برای هر یک از این محورها نیز دستگاه‌های مسئول مشخص شده‌اند و اقدامات بر اساس اهداف تعیین‌شده در حال اجراست.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به فعالیت شورای فرهنگ عمومی استان یزد گفت: این شورا نیز فعالیت‌های خود را بر پایه پنج محور اساسی ساماندهی کرده است و امیدواریم با فعالیت کارگروه‌های تخصصی، مسائل اولویت‌دار استان به‌درستی شناسایی، پیگیری و اجرایی شود.

آشنا در پایان بر ضرورت برگزاری منظم و جدی جلسات شورای فرهنگ عمومی استان یزد تأکید کرد و گفت: باید با پیگیری مستمر مصوبات، محورهای پیشران و برنامه‌های مهندسی فرهنگی استان به مرحله اجرا برسد و اهداف پیش‌بینی‌شده با مشارکت همه دستگاه‌های مسئول محقق شود.

کد مطلب 6876672
زهرا اسكندری

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها