حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری مراسم تشییع تاریخی قائد شهید اظهار کرد: این آیین با حضور گسترده مردم از سراسر کشور در شهر مقدس قم نیز برگزار خواهد شد و همه اقشار جامعه باید خود را برای ایفای نقش در میزبانی از زائران آماده کنند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: برآوردها نشان می‌دهد جمعیتی چند میلیونی در این مراسم حضور خواهند یافت و زائرانی از بیش از ۲۰ استان کشور راهی قم می‌شوند که این موضوع ضرورت برنامه‌ریزی گسترده و مشارکت عمومی را دوچندان کرده است.



وی گفت: شرایط اقلیمی روز مراسم نیز از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد چرا که پیش‌بینی می‌شود دمای هوا از ۴۰ درجه سانتی‌گراد فراتر رود و زائران نیز به دلیل محدودیت‌های ترافیکی ناگزیر به پیمودن مسیری طولانی در حدود ۲۰ کیلومتر برای حضور در مراسم باشند.



وی افزود: در چنین شرایطی تأمین آب آشامیدنی خنک، غذای سبک و دسترسی به سرویس‌های بهداشتی از مهم‌ترین نیازهای اولیه زائران خواهد بود و همه ظرفیت‌های مردمی باید برای پاسخگویی به این نیازها بسیج شوند.



شعبان‌زاده با بیان اینکه گستردگی این رویداد فراتر از توان مدیریت صرف دستگاه‌های اجرایی است گفت: این مراسم برخاسته از ایمان و ارادت مردم است و به همین دلیل اداره مطلوب آن نیز بدون مشارکت گسترده مردمی امکان‌پذیر نخواهد بود.



وی ادامه داد: مردم قم در این مقطع تاریخی وظیفه‌ای بزرگ بر عهده دارند و باید با تمام امکانات و ظرفیت‌های خود در مسیرهای منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و بلوار پیامبر اعظم (ص) برای خدمت‌رسانی به زائران حضور پیدا کنند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم تصریح کرد: در سطح شهر حدود ۵۰۰ مسجد فعال وجود دارد که هر یک می‌توانند به ستاد مردمی خدمت‌رسانی تبدیل شوند و علاوه بر آن، حدود ۵۰۰ حسینیه نیز ظرفیت اسکان زائران را خواهند داشت.



وی افزود: مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه، ادارات و سایر مراکز نیز در این مسیر نقش‌آفرینی خواهند کرد، اما حتی با بهره‌گیری از تمامی این ظرفیت‌ها نیز تنها بخشی از نیازهای گسترده زائران پاسخ داده می‌شود.



هر خانه به یک موکب تبدیل شود



شعبان‌زاده با تأکید بر الگوگیری از تجربه موفق اربعین حسینی گفت: بهترین راهکار آن است که هر خانه در قم به یک موکب مردمی تبدیل شود و خانواده‌ها با محوریت بانوان خانه، پذیرایی از زائران را در حد توان خود بر عهده بگیرند.



وی ادامه داد: مادران خانواده می‌توانند مدیریت این مواکب خانگی را بر عهده داشته باشند و سایر اعضای خانواده نیز در آماده‌سازی و توزیع آب، یخ، غذای سبک و سایر اقلام مورد نیاز مشارکت کنند.



وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی شده با مشارکت خانواده‌های قمی، مساجد، حسینیه‌ها و مواکب، زمینه تأمین ۵۰ میلیون بطری آب آشامیدنی و ۱۰ میلیون لقمه غذایی برای زائران فراهم شود.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم افزود: خانواده‌ها می‌توانند اقلام آماده‌شده را به مواکب تحویل دهند یا با حضور در مسیرهای تشییع، شخصاً نسبت به توزیع آنها میان زائران اقدام کنند.



شعبان‌زاده با اشاره به جایگاه اقشار مختلف در این رویداد اظهار کرد: نقش بانوان، فرهنگیان، نوجوانان مسجدی، اصناف، خادمان مساجد و خیران در موفقیت این میزبانی تاریخی بسیار برجسته و تعیین‌کننده خواهد بود.



وی گفت: فرهنگیان و کارکنان مدارس مسئولیت آماده‌سازی مراکز آموزشی برای اسکان زائران را بر عهده خواهند داشت و مساجد نیز با حضور امامان جماعت، هیئت امنا، خادمان و نمازگزاران به صورت شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات خواهند بود.



وی افزود: پیش‌بینی شده است درب مساجد دست‌کم به مدت ۲۴ ساعت باز باشد و مدارس نیز به صورت شبانه‌روزی آماده پذیرش زائران باشند و در مقابل این مراکز و همچنین در میادین اصلی، ادارات و منازل پرتردد، مواکب خدمت‌رسانی مستقر شوند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: هزاران موکب در سراسر استان و به ویژه در مبادی ورودی شهر و مسیرهای منتهی به مراسم، مأموریت خدمت‌رسانی به زائران را بر عهده خواهند داشت تا این آزمون بزرگ مردمی با بهترین شکل ممکن برگزار شود.



زائران با آمادگی کامل وارد قم شوند



شعبان‌زاده در پایان با توصیه به زائران سراسر کشور اظهار کرد: با توجه به حجم بالای جمعیت، گرمای هوا، طولانی بودن مسیر پیاده‌روی و محدودیت امکانات، ضروری است زائران از مبدأ سفر، آب آشامیدنی خنک، تغذیه مناسب و لوازم مورد نیاز خود را همراه داشته باشند.



وی ابراز امیدواری کرد: با همدلی مردم قم و همکاری زائران، مراسم تشییع قائد شهید به رویدادی ماندگار، باشکوه و تاریخی تبدیل شود و مردم قم نیز همچون همیشه میزبانی شایسته‌ای از عاشقان و ارادتمندان این شهید بزرگوار به نمایش بگذارند.