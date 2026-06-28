به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم از سراسر کشور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، شهرداری تهران فراخوان ثبت‌نام داوطلبان فعالیت به‌عنوان «خادمین امام شهید» را منتشر کرد.

بر اساس این اطلاعیه، داوطلبان در بخش‌های مختلف از جمله راهنمایی و هدایت جمعیت، انتظام‌بخشی، حفظ نظم عمومی و پشتیبانی اجرایی مراسم مشارکت خواهند داشت تا خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان با نظم و کیفیت بیشتری انجام شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق کد دستوری ۱۳۷۳۳۳# یا اپلیکیشن «شهرزاد» با انتخاب بخش «خادمین امام شهید» از شرایط فعالیت مطلع شده و ثبت‌نام کنند.

همچنین کارکنان شهرداری تهران می‌توانند با دعوت از شهروندان، اعضای خانواده و حلقه‌های ارتباطی خود برای ثبت‌نام، اطلاعات داوطلبان را از طریق کد ۹۹ در اپلیکیشن شهرزاد ثبت کنند تا به‌عنوان عملکرد مشارکت‌جویانه آنان در سامانه ثبت شود.