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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰

ثبت‌نام داوطلبانه برای «خادمین امام شهید» در مراسم تشییع رهبر انقلاب

ثبت‌نام داوطلبانه برای «خادمین امام شهید» در مراسم تشییع رهبر انقلاب

شهرداری تهران ثبت‌نام داوطلبان «خادمین امام شهید» را برای مشارکت در خدمت‌رسانی و انتظام‌بخشی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت برنامه‌ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، با توجه به پیش‌بینی حضور گسترده مردم از سراسر کشور در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، شهرداری تهران فراخوان ثبت‌نام داوطلبان فعالیت به‌عنوان «خادمین امام شهید» را منتشر کرد.

بر اساس این اطلاعیه، داوطلبان در بخش‌های مختلف از جمله راهنمایی و هدایت جمعیت، انتظام‌بخشی، حفظ نظم عمومی و پشتیبانی اجرایی مراسم مشارکت خواهند داشت تا خدمات‌رسانی به شرکت‌کنندگان با نظم و کیفیت بیشتری انجام شود.

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق کد دستوری ۱۳۷۳۳۳# یا اپلیکیشن «شهرزاد» با انتخاب بخش «خادمین امام شهید» از شرایط فعالیت مطلع شده و ثبت‌نام کنند.

همچنین کارکنان شهرداری تهران می‌توانند با دعوت از شهروندان، اعضای خانواده و حلقه‌های ارتباطی خود برای ثبت‌نام، اطلاعات داوطلبان را از طریق کد ۹۹ در اپلیکیشن شهرزاد ثبت کنند تا به‌عنوان عملکرد مشارکت‌جویانه آنان در سامانه ثبت شود.

کد مطلب 6873063

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    نظرات

    • سیدمحمدشبیبی IR ۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۷
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      پاسخ
      پای عهدخودهستم تاپیرورزی

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