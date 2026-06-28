تأکید صمت سمنان بر نیازسنجی برای نجات ۹۰ هزار شغل

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی صبح یکشنبه در همایش تجلیل از پیشکسوتان صنفی شهرستان گرمسار که با حضور حسین شریعتمدار طهرانی، رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت، در فرهنگسرای خورشید تابان گرمسار برگزار شد، ضمن گرامیداشت مقام پیشکسوتان، به تشریح وضعیت و چالشهای اصناف این شهرستان پرداخت.
وی با بیان اینکه حدود پنج هزار واحد صنفی در گرمسار فعال است، تصریح کرد: نزدیک به ۹۰ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از این واحدها ارتزاق میکنند که نشاندهنده سهم قابلتوجه اصناف در اشتغال استان است. وی افزود: اصناف، طیف گستردهای از اقشار جامعه را در بر میگیرند و بدون حضور پویای آنها، اقتصاد کشور از بالندگی لازم بیبهره خواهد ماند.
مدیرکل صنعت، مدن و تجارت استان سمنان با اشاره به سیاستهای دولت در حوزه اصناف، تأکید کرد: رویکرد اصلی، واگذاری هرچه بیشتر مدیریت و اختیارات به خود اصناف است تا این بخش بتواند با مشارکت مؤثر، امور صنفی خود را سامان دهد.
احمدی در ادامه به موضوع صدور مجوزهای صنفی اشاره و انتقاد کرد: در استان سمنان ۱۲۵ واحد مرغفروشی وجود دارد، در حالی که میانگین توزیع روزانه مرغ حدود ۱۰ تن است و سهم هر واحد به کمتر از ۸۰ کیلوگرم میرسد. این افزایش بیرویه، توجیه اقتصادی فعالیت واحدها را کاهش داده و ضرورت نیازسنجی دقیق پیش از صدور مجوز را دوچندان میکند. وی از اتاق اصناف و اتحادیهها خواست تا با بررسی میدانی، از اشباع بازار جلوگیری کنند.
وی با اشاره به تحولات شتابان در فضای کسبوکار، بر لزوم نوآوری، بهروزرسانی روشها و ارتقای توان رقابتی اصناف تأکید کرد و افزود: اصناف باید خود را با شرایط جدید بازار تطبیق دهند و از شیوههای نوین اقتصادی بهره گیرند.
احمدی در پایان با یادآوری ظرفیتهای صنعتی گرمسار خاطرنشان کرد: بیش از یکهزار و ۵۰۰ واحد صنعتی در این شهرستان فعال هستند که بخش چشمگیری از اصناف نیز از رونق این واحدها بهرهمند میشوند و این پیوند صنعت و بازار، فرصتی مغتنم برای توسعه پایدار منطقه است.
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