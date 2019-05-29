ملاک تعیین قیمت در بازار استان سمنان فاکتور خرید است

به گزارش خبرنگار مهر، مریم عرب ظهر چهارشنبه در نشستی با حضور اصحاب رسانه ضمن تشریح عملکرد بازرسی اتاق اصناف در بازار و مقابله با گران‌فروشی بیان کرد: درست است که گران فروشی در برخی موارد در بازار قابل چشم پوشی نخواهد بود اما باید توضیح داد که مبنای نظارت‌ها در خصوص قیمت کالاهایی که بازار هستند فاکتور رسمی خرید واحد صنفی است پس اگر درصد سود قانونی لحاظ شود، تخلف به حساب نمی‌آید.

وی با بیان اینکه گرانی با گران فروشی دو مقوله جدا از هم است که مردم و کسبه باید به آن دقت داشته باشند، ابراز کرد: گرانی مقوله‌ای است که باعث ضربه خوردن واحدهای تجاری و اصناف شده چرا که با کمبود قیمت‌ها در گذشته آن هم شرایط بهتری در فروش داشتند در نتیجه باید در نظر داشت که شرایط گرانی از گرانفروشی منفک است.

تشدید نظارت بر بازار

رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان سمنان با بیان اینکه با گرانفروشی هیچ مماشاتی نمی‌کنیم، گفت: یکی از رسالت‌های اتاق اصناف رسیدگی به تخلفاتی از قبیل گرانفروشی است.

عرب با بیان اینکه نظارت‌ها و کنترل قیمت‌های مصوب در بازار به ویژه در زمینه کالاهای اساسی چون برنج، روغن، مرغ و گوشت و تخم مرغ و… تشدید شده است، تاکید کرد: این نظارت‌ها از سوی اتاق اصناف به مثابه یک راهبرد برای مقابله با مشکلات حوزه اقتصادی در استان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه هفت اتاق اصناف شهرستانی تحت پوشش ۱۱۹ اتحادیه در این استان مشغول به فعالیت هستند، تاکید کرد: اتاق اصناف به تخلفات حوزه ریزه فروشان رسیدگی می‌کند.