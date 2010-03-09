220 واحد صنفی میوه شب عید را در سمنان توزیع می کنند

علی اکبر صیادجو در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: امسال یک هزار و 800 تن میوه برای توزیع در شب عید در استان سمنان تامین و ذخیره شده است که شامل یک هزار و 200 تن پرتقال و 600 تن سیب درختی است .

وی افزود: از این مقدار 350 تن پرتغال و 170 تن سیب در شهرستان سمنان، 470 تن پرتقال و 240 تن سیب در شاهرود، 165 تن پرتغال و 80 تن سیب در دامغان، 155 تن پرتغال و 80 تن سیب در گرمسار و 60 تن پرتقال و 30 سیب در مهدیشهر توزیع می شود .

به گفته وی، توزیع این میوه ها با قیمت های بسیار مناسب و پائین تر از بازار در نمایشگاه های بهاره از بیستم اسفندماه و در سطح شهرها از بیست و پنجم اسفند ماه آغاز می شود .

صیادجو ادامه داد: برای رفاه حال مردم طرح فروش فوق العاده نیز در شهرهای این استان پیش بینی شده و در این رابطه مجوز انجام فروش فوق العاده به 200 واحد صنفی داده شده است .

به گفته وی، از این تعداد 55 واحد در سمنان مجوز فرش فوق العاده کالا کسب کرده اند که فعالیت این واحدها از پانزدهم اسفندماه شروع شده است.

رئیس مجمع مشترک امور صنفی سمنان تصریح کرد: این واحدها موظفند کالاهای خود را بین 10 تا 15 درصد زیر قیمت به متقاضیان عرضه کنند.