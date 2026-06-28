به گزارش خبرگزاری مهر، کیومرث سفیدی اظهار کرد: طی روزهای اخیر یک مورد دوقلوزایی در جمعیت آهوان منطقه حفاظتشده مغان در شهرستان اصلاندوز ثبت شد که این رویداد، بیانگر شرایط مناسب زیستگاه و موفقیت برنامههای حفاظتی در سالهای اخیر است.
وی افزود: تداوم پایش مستمر، حفاظت از زیستگاهها، کنترل عوامل تهدیدکننده و مشارکت جوامع محلی از مهمترین الزامات حفظ و تقویت جمعیت آهوان منطقه مغان به شمار میرود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با بیان اینکه آهو از گونههای شاخص و ارزشمند حیاتوحش استان است، گفت: امیدواریم با استمرار اقدامات حفاظتی و رعایت ملاحظات زیستمحیطی، شاهد افزایش زادآوری و پایداری هرچه بیشتر جمعیت آهوان در منطقه حفاظتشده مغان باشیم.
سفیدی با اشاره به روند احیای آهوی مغان بیان کرد: این گونه که طی حدود ۵۰ سال گذشته از طبیعت منطقه حذف شده بود، با اجرای برنامههای احیا، تکثیر و رهاسازی، بار دیگر به زیستگاه تاریخی خود بازگشته و در طبیعت بهصورت آزاد زندگی و تولیدمثل میکند.
وی با قدردانی از تلاشهای شبانه روزی محیط بانان منطقه در حفاظت و پایش منطقه خاطرنشان کرد: در ۲۰ روز گذشته نیز نخستین بره آهو در سال جاری در منطقه حفاظتشده مغان متولد شد و با توجه به ادامه فصل زادآوری، پیشبینی میشود در روزها و هفتههای آینده تولد برههای بیشتری نیز به ثبت برسد.
ثبت نخستین زادآوری سال و همچنین مشاهده دوقلوزایی در جمعیت آهوان منطقه حفاظتشده مغان، نشانهای از سلامت جمعیت، کیفیت مناسب زیستگاه و اثربخشی اقدامات حفاظتی است؛ موضوعی که میتواند آیندهای امیدوارکننده برای تداوم احیا و افزایش جمعیت این گونه ارزشمند در شمال استان اردبیل رقم بزند.
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