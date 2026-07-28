متولی کتابخانه های عمومی بایستی از دانش آموزان اصلاندوز عذر خواهی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفرزاده در حاشیه بازدید از کتابخانه عمومی شهر در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در شرایطی که هزاران دانش‌آموز در شهرهای برخوردار و دارای امکانات و البته با تلاش شبانه‌روزی خود را برای یکی از مهم‌ترین مراحل علمی زندگی آماده می‌کنند، انتظار طبیعی این است که همه دستگاه‌های مسئول شهرستان اصلاندوز، حداقل امکانات لازم را برای آرامش و موفقیت دانش آموزان این شهر را نیز فراهم کنند؛ نه اینکه در حساس‌ترین روزها، درب تنها کتابخانه عمومی شهر بسته باشد و دانش آموزان مظلوم ما حتی از یک فضای مناسب برای مطالعه محروم شوند!

وی افزود: برای این خبط بزرگ متولیان کتابخانه های عمومی استان بایستی از دانش آموزان اصلاندوزی عذر خواهی کند. بنده بنا به گلایه دانش آموزان عزیز این شهر که فرمودند محلی برای مطالعه نداریم به بازدید آمدم و در کمال تاسف دیدم که حق با فرزندان عزیز بوده است!

رئیس شورای فرهنگ عمومی اصلاندوز با اشاره به اینکه بسیاری از داوطلبان امکان مطالعه در محیط آرام منزل را ندارند، گفت: کتابخانه عمومی تنها محل نگهداری کتاب نیست، بلکه ملجا و پناهگاه علمی و فرهنگی جوانان این شهر است. تعطیلی آن در آستانه کنکور، با فلسفه وجودی این مجموعه فرهنگی سازگار نیست به متولیان امر تذکر جدی می دهیم که اگر قرار باشد در موسم نزدیک به کنکور کتابخانه بسته باشد و دردی از دانش آموزان شهر ما را کم نکند بهتر است درب آن را تخته کنید!

حجت الاسلام والمسلمسین جعفرزاده ادامه داد: امروز حمایت از نسل جوان، تنها در شعار خلاصه نمی‌شود. اگر دغدغه پیشرفت علمی کشور را داریم، باید زمینه مطالعه و آرامش فکری دانش‌آموزان را فراهم کنیم. نباید به دلیل ضعف مدیریت و برنامه‌ریزی، دانش آموزان شهر از ابتدایی‌ترین امکانات آموزشی محروم شوند.

امام جمعه اصلاندوز در پایان همچنین از مسئولان کتابخانه‌های عمومی و مدیران فرهنگی استان و شهرستان خواست با اتخاذ تدابیر لازم، ساعات فعالیت کتابخانه را در ایام منتهی به کنکور افزایش دهند تا داوطلبان بتوانند از فضای مناسب مطالعاتی بهره‌مند شوند. دانش آموزان سرمایه های ایران و جمهوری اسلامی هستند و خادم بودن برای این آینده سازان بهترین مدال برای ما و تمام مسئولان است.