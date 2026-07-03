ایران قوی، میراث ماندگار امام شهید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه های این هفته نماز جمعه با تاکید بر اینکه مذاکره، امتداد میدان نبرد است، نه پایان آن اظهار داشت: مذاکره ایران با آمریکا، همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، به معنای تسلیم نیست. لذا مذاکره ما از جنس امتداد میدان نبرد است و طبیعی است که در این مذاکرات باید به دنبال تثبیت دستاوردهای میدان باشیم. نکته ظریف اما مهم این است که نفس نشستنِ ابرقدرتی مثل آمریکا پای میز مذاکره با جمهوری اسلامی، فارغ از محتوایش، یک شکست نمادین برای پروژه «برتری نظامی محض» آنهاست.
وی افزود: چارچوب نگاه ما به مذاکره باید از جنس «دیدهبانی هوشمندانه» باشد، نه «خوشبینی تاکتیکی» ایرانیان و مخصوصاً جریان انقلابی بهواسطه سوابق متعدد آمریکا در ظلم و بدعهدی و... نسبت به اصل مذاکرات و تمام تعهداتی که آمریکا وعده میدهد، بدبین هستند. اما این بیاعتمادی نباید از مسیر دشمن به سمت مسئولان خودی منحرف بشود. راهکار تبیین چنین وضعیتی این است که به جای بیان و تکرار گزاره «سادهلوحی مسئولین»، گزاره «ذات بدعهد و خبیث دشمن» را برجسته کنیم.
خطیب جمعه اصلاندوز خاطر نشان کرد: واقعیت تلخ جامعه ما مشکلات اقتصادی و گرانیهای بیضابطه است. دشمن و برخی جاهلان یا مغرضان داخلی به دنبال تثبیت این گزاره ذهنی هستند که تنها راه نجات کشور مذاکره است. دل بستن به این مذاکرات جهت حل مشکلات اقتصادی، سرابی بیش نیست. در چنین شرایطی بهترین اقدام این است که مطالبه کنیم تا دولت و مسئولان راههای موازی با مذاکرات را جدی بگیرند. ما باید بتوانیم با تمام جریانهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورمان ارتباط برقرار کنیم و منطق خودمان را بیان کنیم. مواجهه احساسی یا برخوردهای تعصبی و... در این شرایط بسیار خطرناک خواهد بود.
امام جمعه اصلاندوز با تشریح درسی بزرگ از رهبر شهید انقلاب گفت: رهبر شهید انقلاب همواره تأکید داشتند که دشمن با ایجاد خطای محاسباتی در ذهن مسئولان و مردم، به دنبال تغییر ارادهها و تضعیف مقاومت است. اختلال در دستگاه محاسباتی به معنای انحراف در اراده و تولید خروجیهای غلط از دادههای درست است. هدف دشمن، القای این باور است که مقاومت بیفایده است و ادامه راه هزینهای بیش از حد دارد. علل این اختلال شامل تحلیل صرفاً مادی قضایا، تهدید و تطمیع شیطان و استکبار، نشناختن درست جبهه خودی و دشمن، و توهمِ دستیابی به آرمانها بدون هزینه است.
وی افزود: دشمن این کار را از طریق تبلیغات رسانهای گمراهکننده و نفوذ برای تغییر محاسبات ذهنی دنبال میکند. در مقابل، راهکار محاسبه صحیح، تکیه بر اعتماد به خدا، تقوا، توجه به عوامل معنوی و سنتهای الهی، خودباوری، و پرهیز از واقعیتپنداریِ خلاف واقع است. محاسباتِ مبتنی بر ایمان و شناخت صحیح از توانمندیهای داخلی و ماهیت دشمن، تنها راه پیروزی در جنگ ارادههاست.
وی به مناسبت آئین تشییع پیکر امام شهید با تاکید بر اینکه ایران قوی میراث ماندگار رهبر شهید است خاطر نشان کرد: در اندیشه والای رهبر شهید، «ایران قوی» نه آرمانی واقعبینانه، بلکه راهبردی حیاتی و ضرورتی اجتنابناپذیر برای بقا و عزت کشور بود. مرور اقدامات و تأکیدات ایشان در طول ۳۷ سال زعامت، بهخوبی نشان میدهد که قدرت، از نگاه ایشان، یک مفهوم تکبعدی نبود؛ بلکه شبکهای بههمپیوسته از علم پیشرفته، اقتصاد مقاومتی، صنعت خودکفا، دفاع بازدارنده و عزت بینالمللی را دربرمیگرفت.
وی افزود: ایشان علم را از قفسههای کتابخانهها و کرسیهای نظریهپردازیهای انتزاعی به عرصه عینیت و تعاملات میدانی ملی، منطقهای و جهانی قدرت کشاند، تولید را با عزت ملی گره زد و صنایع دفاعی را به نمادی از غیرت و توانمندی ایرانی تبدیل کرد؛ بهگونهای که ایران امروز، با وجود دههها فشار و تحریم، نهتنها تضعیف نشد، بلکه به یکی از قدرتهای اثرگذار منطقهای و جهانی مبدل گشت.
امام جمعه اصلاندوز گفت: این دستاوردهای ماندگار، تبدیل به گفتمانی شدند که در بیانیه گام دوم انقلاب تبلور یافت و چراغ راه آینده ملت ایران است. میراث ماندگار رهبر شهید، صرفاً فهرستی از پیشرفتها نیست؛ بلکه روش و منش ایستادگی، خودباوری و تکیه بر ظرفیتهای درونی است. امروز، صادقانهترین و ارزشمندترین پاسداشت یاد و نام ایشان، تداوم این مسیر پرافتخار و پاسداری از عزت و استقلالی است که ایشان با تمام وجود برای آن مجاهدت کردند. ایران قوی، بزرگترین میراث امام شهید و تنها ضامن سربلندی این سرزمین است.
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