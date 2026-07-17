به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفرزاده در خطبه های این هفته نماز جمعه با تبیین اینکه بازدارندگی قطعی ، راهبرد مهم برای کشور است اظهار کرد: اقدامات پیشین نیروهای مسلح را نباید نادیده بگیریم. همین اقدامات سبب شده است که دشمن در رسیدن به اهداف اولیه خود دچار شکست شود. تمجید از شجاعت نیروهای نظامی که مردانه در میدان نبرد ایستادهاند یک امر ضروری است. بدانیم که مسئله جنگ بسیار پیچیده است و تصمیمگیری درباره تحولات جنگ نیاز مبرم به اطلاعات بسیار دقیق دارد. این امر را برای مردم هم توضیح دهیم که هر مطالبهای لزوما قابل اجرا نیست چراکه معلوم نیست لزوما مطالبات مختلف منطبق بر اطلاعات میدانی و داشبورد مدیریتی جنگ باشد.
مطالبه خونخواهی همراه با مطالبه طراحی مکانیسم عملیاتی
وی افزود: خونخواهی نباید صرفا یک مطالبه جناحی یا طیفی تلقی گردد. همه عموم مردم باید پرچم سرخ یالثارات را در دست بگیرند و مطالبه کنند. نباید در این موضوع دچار سطحینگری شویم و با برخی اقدامات شعاری و نمایشی کار را در همان ابتدا متوقف کنیم. مطالبه خونخواهی باید همراه شود با مطالبه طراحی مکانیسم عملیاتی و منطبق شود بر مبنای اجرای قطعی حکم قصاص عاملان و آمران شهادت رهبر شهید انقلاب و تمام شهیدان جنگهای اخیر. هیچ کسی حق ندارد از ایران کشوری که در جنگهای متعدد پیروز شده پالس ضعف صادر کند. این تذکر شامل همه مسئولان و مردم میشود و تخطی از این امر به معنای گناه بزرگ و نابخشودنی است.
امام اصلاندوز با اشاره به خونآورد شهید امام خامنهای تصریح کرد: خونآورد شهید امام خامنهای، میراث حِکمی که از جانِ پاک ایشان در رگهای امت جاری شد، فرماندهی نبرد محاسباتی قرآنبنیاد است. این میراث، تلفیقی است از سه سطح به هم پیوسته: تبیین عقلانیِ هزینهفایده ایستادگی در برابر تسلیم؛ تحلیلِ در ترازِ ولی که از منطقِ حقیقت، نه صرفِ مصلحت یا منفعت، سرچشمه میگیرد؛ و مهمتر از همه، اطمینانِ راسخ به ربوبیتِ مطلقِ خداوند و محاسباتِ الهیای که فراتر از افقهای بشری، صحنه تاریخ را تدبیر میکند. میراث حِکمی آقای شهید، خونآوردی است که تا همیشه، چراغ راه امتی خواهد بود که در نبرد ارادهها و نبرد محاسباتی، با توکل بر خدا و بصیرت برگرفته از ولی، به سویِ قلههای عزت و تمدن الهی گام برمیدارد.
حجت الاسلام و المسلمین جعفرزاده ادامه داد: توصیههای معنوی رهبر شهید انقلاب را با جدیت دنبال کنیم! قائد شهیدمان در پاسخ به درخواست راهنمایی برای خواندن برخی ادعیه جهت کسب فتح نهایی، خواندن «سوره فتح»، «دعای چهاردهم صحیفه سجادیه» و «دعای توسل» را توصیه کردند. مؤمنین اهل دعا و توسل هستند و ممکن است با ادعیههای زیادی انس داشته باشند، اما بهنظر میرسد در مسیر سلوک جمعی توجه به توصیههای سه گانه امام شهیدمان راهگشا است. از این رو بدون ایجاد حساسیت و نفی دیگران بر ترویج توصیههای سهگانه تمرکز کنیم و اجرا نماییم.
امام جمعه اصلاندوز با ارائه تحلیلی مبتنی بر اینکه چرا تنگه هرمز همچنان مهمترین گلوگاه ژئوپلیتیکی جهان است خاطر نشان کرد: تنگه هرمز در ادبیات اندیشکدههای آمریکایی صرفاً یک آبراه برای انتقال نفت نیست، بلکه یکی از ستونهای اصلی نظم دریایی، امنیت اقتصادی و ثبات بازارهای جهانی محسوب میشود. از نگاه این مراکز، اهمیت هرمز از سه سطح فراتر میرود؛ نخست، حفظ برتری دریایی و اعتبار راهبردی آمریکا؛ دوم، تضمین جریان آزاد انرژی و جلوگیری از شوکهای اقتصادی؛ و سوم، حفاظت از زنجیرههای تأمین کالاهای حیاتی، بهویژه نهادههای کشاورزی و امنیت غذایی جهان. به همین دلیل، تقریباً تمام گزارشهای منتشرشده در اندیشکدههای آمریکایی، تنگه هرمز را یکی از مهمترین مؤلفههای امنیت ملی آمریکا، حتی در شرایط کاهش وابستگی نفتی این کشور به خلیج فارس، ارزیابی میکنند.
وی افزود: در عین حال، بررسی این دیدگاهها نشان میدهد که نگاه آمریکا به هرمز بیش از آنکه ناشی از نیاز مستقیم به نفت منطقه باشد، ریشه در ملاحظات ژئوپلیتیکی و مدیریت نظم جهانی دارد. از دید این اندیشکدهها، هرگونه اختلال در این آبراه میتواند زنجیرهای از پیامدهای اقتصادی، امنیتی و سیاسی را از بازار انرژی تا امنیت غذایی جهان فعال کند و اعتبار آمریکا در تضمین امنیت تجارت بینالمللی را با چالش روبهرو سازد.
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