فیلم جدید حامد کلاهداری پس از چند سال دوری از سینما آماده نمایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم سینمایی «بی وطن» که چهارمین اثر سینمایی حامد کلاهداری در مقام کارگردان است، با موضوع مهاجران افغانستانی پس از پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

حامد کلاهداری بازیگر سال‌های دور و فیلمساز جوانی است که پس از چند سال دوری از سینما و پس از فیلم «پایان‌نامه» محصول سال ۸۹ و «شاباش» که سال ۹۱ ساخته و سال ۹۵ اکران شد، حالا اثری جدید ساخته است.

بشیر تاجیک، معصومه تیزچنگ، مهدی عبدالهی، اشکان امیدی، محمد صمدی، بهباز صادقی مزیدی، فائزه جعفری، کسری فروتن، قاسم افشار، پارسا کلاهداری، علیرضا رحمتی و آرسام بخشی بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

در خلاصه «بی وطن» آمده است: «در میان راه‌ها، فقط یک راه است که به رخشانه و وطن ختم می‌شود..»

عوامل فیلم «بی‌وطن» عبارتند از نویسنده و کارگردان: حامد کلاهداری، تهیه کنندگان: حامد کلاهداری، مهدی عبدالهی، بازنویسی فیلمنامه و مشاور کارگردان: آبتین حشمتی، آرمین حشمتی، مدیر فیلمبرداری: محمد سجادیان، طراح صحنه ولباس: علی وطن دوست، مدیر تولید: محمد علی عزیزی، طراحی و ترکیب صدا: محمود موسوی نژاد، تدوین: کاوه ایمانی، موسیقی: بهزاد عبدی، طراح گریم: حجت موسوی، صدابردار: جعفر علیان نسب، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، جلوه های ویژه بصری: آیدا غازی، سرپرست گروه کارگردانی: حسن حجگذار، مدیر برنامه ریزی: بهباز صادقی مزیدی، دستیار کارگردان: عرشیا کلاهداری، منشی صحنه: مائده رفیعی، امور مالی: امیر مهدی کلاهداری، مدیر روابط عمومی: فاطیما موسوی.