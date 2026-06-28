کسب رتبه نخست خراسان رضوی در سامانه قرآنی حمد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صمدی اظهار کرد: ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ این معاونت از سوی مرکز عالی قرآن و عترت با درجه «بسیار خوب» همراه بوده است؛ موفقیتی که جایگاه والای استان را در عرصه قرآن و عترت تثبیت کرده است.
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس آخرین ارزیابیهای سامانه جامع مدیریت امور قرآنی (حمد) در بهار ۱۴۰۵، استان خراسان رضوی با کسب امتیاز ۱۱٬۱۹۰۲ موفق شد جایگاه نخست کشور را از آن خود کند. این موفقیت، حاصل همدلی و تلاش خستگیناپذیر کارشناسان قرآن و عترت اداره کل، مدیران و قرآن آموزان مؤسسات، اساتید و حافظان گرانقدر استان است که با عشق به کلام وحی، مسیر تعالی را هموار ساختهاند.
وی افزود: خوشبختانه در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز معاونت قرآن و عترت خراسان رضوی از سوی مرکز عالی قرآن و عترت، موفق به اخذ رتبه «بسیار خوب» شد که نشان از استمرار کیفیت و برنامهریزی منسجم در این حوزه دارد. در شاخص تربیت حافظان قرآن کریم، اداره کل استان با تحقق ۱۱۴ درصد از سهم تعیینشده، گامی فراتر از انتظار برداشت و در شاخص رشد تعداد مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت نیز با ثبت ۱۳۸ درصد تحقق، عملکردی درخشان به جای گذاشت که بیانگر عزم جدی استان برای گسترش هرچه بیشتر فعالیتهای قرآنی است.
صمدی با اشاره به مؤسسات برتر معرفیشده در سامانه حمد، از مؤسسه نور رضوان سبزوار( رتبه برتر در رشته قرائت)، دارالتحفیظ ابوطالب(ع) مشهد، شمسالضحی مشهد، حافظان وحی سربداران سبزوار، مکتبالرضا آیینه مرات مشهد و حکمتآموزان نیشابور، بیت الحفاظ نرجس سلام الله، تدبر در قرآن و سیره، صراط پیام آوران وحی، بضعه المصطفی مشهد بهعنوان الگوهای موفق یاد کرد و گفت: این مراکز با ارائه برنامههای تخصصی در حوزه حفظ، تفسیر، قرائت و آموزشهای قرآنی، سهم بسزایی در ارتقای شاخصهای استانی داشتهاند که شایسته تقدیر و الگوسازی برای سایر موسسات هستند.
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیتهای کمنظیر مشهدالرضا(ع) تصریح کرد: مشهد بهعنوان حرم اهل بیت(ع) و پایتخت قرآن و عترت کشور، از ظرفیت بیبدیلی در برگزاری نمایشگاههای قرآن و عترت، جشنوارههای هنری قرآنی در سطح ملی و بینالمللی چون جشنواره ملی نگارگری و جشنواره قصه گویی قرآنی، محافل انس با قرآن، کرسیهای تلاوت و اجرای طرحهای ملی همچون طرح ملی «شبابالرضا(ع)» برخوردار است؛ ظرفیتی که در کشور نظیر ندارد و ضروری است اعتبارات متناسب بهصورت ملی و بینالمللی به مشهد اختصاص یابد تا بتوانیم میزبان شایستهای برای رویدادهای بزرگ قرآنی کشور باشیم.
وی با قدردانی از همه دستاندرکاران، اساتید، مؤسسات و حافظان قرآنی، ابراز امیدواری کرد که این حرکت رو به جلو تداوم یابد و خراسان رضوی همواره الگوی جامع مدیریت قرآنی در کشور باقی بماند.
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